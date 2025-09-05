https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucka-zoo-rozsirila-chov-o-vzacneho-jelena-barasingu-puvodem-z-indie
Olomoucká zoo rozšířila chov o vzácného jelena barasingu původem z Indie

5.9.2025 13:59 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Korinek / Wikimedia Commons
Olomoucká zoologická zahrada rozšířila svůj chov o jelena barasingu, jehož celosvětová populace v chráněných oblastech nedosahuje ani 10 000 jedinců. Stala se tak teprve druhou českou zoo, v níž mohou lidé tohoto vzácného obyvatele indických mokřin spatřit. V celé Evropě jeleny barasingu chová pouze 18 zoologických zahrad, které se starají o necelé dvě stovky jedinců, sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
 
"V Olomouci jsou k vidění dva samci, neboť samčí stádo bude do budoucna sloužit jako genetická rezerva pro ostatní zoo ve střední Evropě," uvedl zoolog Jan Pluháček, který je koordinátorem Evropského záchovného programu pro tento druh. Jméno barasinga pochází z hindštiny, do češtiny ho lze přeložit jako dvanácterák. V přírodě obývají tito jeleni pás mokřin a zátopových savan zvaný Terai podél velkých indických řek a louky ve střední Indii. Samci dospívají později než ostatní jeleni a vyhýbají se hlubokým lesům.

Jelen barasingu je podle Gronské velmi plaché zvíře a tato vlastnost mu zůstává také v chovech. "I proto se jejich počty v zoologických zahradách na rozdíl od ostatních vzácných jelenů nijak výrazně nezvyšují. Zoologické zahrady, které barasingy chovají, jsou bohužel daleko od sebe. Několik se jich nachází ve Francii, další ve Velké Británii a třetí skupinu tvoří zoologické zahrady v Polsku, Česku a německý Berlín," podotkla mluvčí. Zejména přesun jelenů mezi Británií a Evropskou unií je podle Gronské nesmírně složitý.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377.359 lidí. Bylo to méně než v předchozím roce, kdy do ní přišlo 381.818 návštěvníků. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města dostává příspěvek na činnost.

