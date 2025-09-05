Olomoucká zoo rozšířila chov o vzácného jelena barasingu původem z Indie
Jelen barasingu je podle Gronské velmi plaché zvíře a tato vlastnost mu zůstává také v chovech. "I proto se jejich počty v zoologických zahradách na rozdíl od ostatních vzácných jelenů nijak výrazně nezvyšují. Zoologické zahrady, které barasingy chovají, jsou bohužel daleko od sebe. Několik se jich nachází ve Francii, další ve Velké Británii a třetí skupinu tvoří zoologické zahrady v Polsku, Česku a německý Berlín," podotkla mluvčí. Zejména přesun jelenů mezi Británií a Evropskou unií je podle Gronské nesmírně složitý.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377.359 lidí. Bylo to méně než v předchozím roce, kdy do ní přišlo 381.818 návštěvníků. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města dostává příspěvek na činnost.
