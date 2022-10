Olomoucký soud vyhověl žalobci a kauzu Bečva vrátil zpět vsetínskému soudu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Olomoucký krajský soud vyhověl státnímu zástupci Jiřímu Sachrovi a kauzu Bečva vrátil vsetínskému soudu k novému projednání, vyplývá z údajů v justiční databázi. Soud ve Vsetíně původně případ vrátil k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Toto rozhodnutí ale napadl žalobce. O jeho stížnosti rozhodoval olomoucký krajský soud ve čtvrtek v neveřejném jednání. Soudkyně Michaela Burešová ČTK řekla, že z toho důvodu nemůže výsledek rozhodnutí komentovat. Před oficiálním doručením rozhodnutí soudu se k němu nechtěl vyjadřovat ani Sachr.

Soud své rozhodnutí zveřejnil na portálu eJustice dnes s tím, že rozhodnutí soudu I. stupně bylo zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání. Z rozhodnutí vyplývá, že se tak případ policii nevrací a soud se musí kauzou zabývat. Verdikt krajského soudu znamená po pěti měsících posun v této kauze. Stížnost podal žalobce Sachr na rozhodnutí vsetínského okresního soudu v kauze otravy Bečvy v polovině května, spis obsahující více než 4600 listů doputoval na olomoucký krajský soud 14. června.

Státní zástupce nyní čeká na oficiální doručení rozhodnutí krajského soudu. "V momentě, kdy jej budu mít písemně, to pro mě má nějakou váhu. Toto je zatím záznam v nějakém systému. Nevím, co je obsahem rozhodnutí krajského soudu. Teď to proto nemá smysl komentovat," řekl dnes ČTK Sachr.

Obžalobě v případu čelí společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V Rožnově má sídlo obžalovaná společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly.

Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout dál než tři kilometry od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních uhynulých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.

Vsetínský soud kauzu vrátil k došetření 9. května, neboť podle předsedy soudu Pavla Kotradyho ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že podle soudkyně, která měla o případu rozhodovat, neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní.

