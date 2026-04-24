Olomoučtí vědci vylepší monitoring komářích kalamit v Litovelském Pomoraví
Projekt s názvem Mosprema navazuje na monitorovací systém vybudovaný v oblasti v minulých letech. Jeho součástí je síť čidel, detailní mapování území a informační systém sledující vývoj vodních ploch a líhnišť komárů. Na základě získaných dat samosprávy rozhodují, zda je nutné použít biologický postřik zaměřený na larvy komárů. Podobu krajiny v Litovelském Pomoraví ale výrazně změnily povodně z let 2023 a 2024. Území proto odborníci znovu zmapovali pomocí laserového skenování. Data poslouží k aktualizaci digitálního modelu terénu a přesnějšímu určení míst, kde hrozí přemnožení komárů. Systém má být zároveň rozšířen o deset nových senzorů.
Součástí projektu budou také speciální pasti určené k monitoringu dospělých komárů. Některé z nich budou vybaveny senzory pro automatické sčítání jedinců. Data mají pomoci vyhodnocovat účinnost zásahů, rychlost nástupu kalamit i případné šíření invazních druhů komárů v chráněné krajinné oblasti.
Litovelské Pomoraví patří kvůli blízkosti řeky Moravy a rozsáhlým mokřadům k oblastem s vysokým výskytem komárů. Pokud počasí vytvoří vhodné podmínky pro vývoj larev, obyvatelé okolních měst a obcí čelí podle odborníků i několik týdnů trvajícím kalamitám. Riziko jejich vzniku je přitom kvůli proměnlivému počasí stále obtížnější předpovídat.
