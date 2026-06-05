Vzácní motýli i koniklece. Český svaz ochránců přírody vykupuje výjimečnou lokalitu na okraji Českého středohoří
Nejvzácnějším obyvatelem Homolky je motýl modrásek východní. Jde o druh, který na Moravě již zcela vyhynul, v Čechách přežívá jen na stepních lokalitách v okolí Prahy, a právě v Českém středohoří. Také další ze zdejších motýlů – okáč metlicový – je na Moravě vyhynulý, v Čechách kriticky ohrožený. Z dalších zajímavějších motýlích druhů tu můžeme potkat třeba hnědáska černýšového, zelenáčka devaterníkového, přástevníka kostivalového, otakárka ovocného či lišaje pryšcového.
Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zídky. Tato rozmanitost je spolu s výměrou přesahující tři hektary pro ochranu druhové rozmanitosti klíčová.
Místa pro přírodu jsou tzv. „soukromé rezervace“, tedy přírodně zajímavá území vykoupená Českým svazem ochránců přírody z důvodu jejich trvalé ochrany. Míst pro přírodu je již po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka bude druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji.
Výkupy jsou financované z darů veřejnosti na konto stejnojmenné sbírky (Místo pro přírodu, číslo účtu 9999922/0800; daruj.mistoproprirodu.cz). Jen za loňský rok vydal Český svaz ochránců přírody na výkupy pozemků téměř 3 milióny korun. „Výkupy jsou plně závislé na podpoře veřejnosti, jsme rádi za dar v jakékoli výši,“ zdůrazňuje Jan Moravec.
reklama