https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vzacni-motyli-i-koniklece.cesky-svaz-ochrancu-prirody-vykupuje-vyjimecnou-lokalitu-na-okraji-ceskeho-stredohori
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Vzácní motýli i koniklece. Český svaz ochránců přírody vykupuje výjimečnou lokalitu na okraji Českého středohoří

5.6.2026 04:12 | PRAHA (Ekolist.cz) | Zuzana Kučerová
Modrásek východní
Modrásek východní
Foto | Martina Kišelová / ČSOP
Český svaz ochránců přírody vykupuje další přírodně zajímavou lokalitu. Leží na okraji Českého středohoří nedaleko Bíliny, má přes tři hektary a je mimo jiné domovem několika velmi vzácných druhů motýlů. Příspěvkem na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu může s výkupem pomoci i veřejnost.
 
„O Českém středohoří se říká, že co kopec, to perla. Platí to nejen o výrazných dominantách této sopečné krajiny, ale i o nejrůznějších pahorcích. Na mnohých z nich se dochovaly cenné kousky přírody, které by kdekoliv jinde vyvolávaly všeobecné nadšení, tady jsou však úspěšně přehlíženy. To je i případ na mapách bezejmenného návrší, kterému místní říkají Homolka. Kvetou tu například koniklece, poletuje tu řada velmi vzácných motýlů, přesto nemá vůbec žádnou zákonnou ochranu,“ vysvětluje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody, proč se rozhodli vykoupit a zařadit mezi Místa pro přírodu právě toto území.

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Nejvzácnějším obyvatelem Homolky je motýl modrásek východní. Jde o druh, který na Moravě již zcela vyhynul, v Čechách přežívá jen na stepních lokalitách v okolí Prahy, a právě v Českém středohoří. Také další ze zdejších motýlů – okáč metlicový – je na Moravě vyhynulý, v Čechách kriticky ohrožený. Z dalších zajímavějších motýlích druhů tu můžeme potkat třeba hnědáska černýšového, zelenáčka devaterníkového, přástevníka kostivalového, otakárka ovocného či lišaje pryšcového.

Okáč metlicový
Okáč metlicový
Foto | Martina Kišelová / ČSOP

Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zídky. Tato rozmanitost je spolu s výměrou přesahující tři hektary pro ochranu druhové rozmanitosti klíčová.

Místa pro přírodu jsou tzv. „soukromé rezervace“, tedy přírodně zajímavá území vykoupená Českým svazem ochránců přírody z důvodu jejich trvalé ochrany. Míst pro přírodu je již po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka bude druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji.

Koniklec luční
Koniklec luční
Foto | Jan Moravec / ČSOP

Výkupy jsou financované z darů veřejnosti na konto stejnojmenné sbírky (Místo pro přírodu, číslo účtu 9999922/0800; daruj.mistoproprirodu.cz). Jen za loňský rok vydal Český svaz ochránců přírody na výkupy pozemků téměř 3 milióny korun. „Výkupy jsou plně závislé na podpoře veřejnosti, jsme rádi za dar v jakékoli výši,“ zdůrazňuje Jan Moravec.

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foto - Kučerová Zuzana
Zuzana Kučerová
Autorka je pracovnice ČSOP.
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