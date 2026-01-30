Olympijské hry nebudou podle kritiků tak udržitelné, jak tvrdí pořadatelé
Současný odhad ekologů je tak výrazně vyšší, než kolik ve svém posledním dokumentu ze září loňského roku uváděla nadace Milano Cortina 2026, která se zabývá organizací her. Ta uvádí odhad jednoho milionu tun CO2. "Jedná se ale jen o počáteční údaj, který není detailní," uvedl Leonardo Ferrante z koalice občanských sdružení Open Olympics, která monitoruje pořádání her. Uvedený objem emisí podle něj odpovídá množství, které by všichni obyvatelé Milána vyprodukovali, kdyby letěli do New Yorku a zpět. Podle dokumentu nadace odkazujícího na údaje čínských úřadů emise z předchozích zimních olympijských her v Číně činily 714 000 tun CO2. Emise ZOH v Jižní Koreji v roce 2018 činily 1,3 milionu tun CO2.
Symbolem sporu o to, jak jsou olympijské hry udržitelné, se stalo budování bobové dráhy v Cortině d'Ampezzo. Výstavbě dráhy musel ustoupit les, kde byly i několik set let staré stromy. Kritici namítali, že by bylo efektivnější využít dráhu v rakouském Innsbrucku. Pořadatelé poukázali na to, že vykácení lesu kompenzovali výsadbou stromů jinde. "Ale tyto vysazené stromy jsou mladé a není možné to srovnávat se stoletým stromem," uvedl Ferrante.
"Tyto hry se staly záminkou pro výstavbu velkého množství silnic, sjezdovek a zařízení pro umělé zasněžování," uvedl aktivista Silvio La Corte z Výboru neudržitelných olympiád (C.I.O), který pořádání her kritizuje. To je podle něj problematické například z hlediska nakládaní s vodou, které je v Pádské nížině a Alpách čím dál palčivější otázkou s postupujícím suchem. V souvislosti s hrami tak byly postaveny nové nádrže, které poslouží pro napájení zařízení pro umělé zasněžování zimních areálů.
Podle kritiků se postupem času také změnil postoj obyvatel k olympijským hrám. "Kdybychom uspořádali před pěti lety referendum, tak bychom ho určitě prohráli, dnes bychom měli šanci ho vyhrát," uvedl Casanova, který žije nedaleko Predazza, kde se budou pořádat skoky na lyžích. Podle něj o olympijské hry stála hlavně velká města, jako Milán.
Občanská sdružení také poukazují na roztříštěnost a někdy i nedostatek informací o nákladech olympijských her. "Chybí celkový údaj o tom, kolik budou hry stát," uvedl Ferrante. Podle něj za to může i transformace pořadatelské nadace Milano Cortina 2026, kterou vláda přeměnila na soukromou společnost, což snížilo její transparentnost. Open Olympics na základě veřejných zdrojů odhaduje plánované náklady na 5,8 miliardy eur (141 miliard korun), z nichž 4,1 miliardy eur půjde na doprovodnou infrastrukturu a 1,7 miliardy na samotné uspořádání her. Z téměř 100 různých infrastrukturních staveb financovaných centrální vládou prostřednictvím společnosti Simico jich jen zhruba třetina přímo souvisí s olympijskými hrami. Zbytek představuje hlavně dopravní infrastruktura, jejíž dokončení je často plánované až po hrách.
Aktivisté, kteří kontrolují pořádání olympijských her, také kritizují velké navýšení nákladů na úpravy či výstavbu nových sportovišť. "Můstky pro skok na lyžích v Predazzu měly stát 8,5 milionu eur, a nakonec stály 44 milionů eur. Běžkařské centrum mělo stát devět milionů, a nakonec to bude 24,5 milionu eur," uvádí Casanova několik příkladů prodražení. Podle něj se ukázalo, že sportoviště bylo nutné výrazně upravit. Nárůst nákladů na olympijské hry konstatovala tento týden i agentura S&P Ratings, podle které za to částečně může i silná inflace v letech 2022 a 2023. Podle agentury však vyšší náklady neohrozí úvěrovou důvěryhodnost italské vlády a místních samospráv.
