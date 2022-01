Oboru Jelenice nechává Opavská lesní zavřenou. Míní, že zákon neporušuje Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | opavskalesni.cz Obora Jelenice se nachází na Opavsku mezi městy Hradec nad Moravicí a Vítkov. Její polohu zvýrazňuje malebné údolí řeky Moravice, na jejímž pravém břehu se obora rozkládá. Historie Obory Jelenice sahá až k roku 1805. Hlavními druhy zvěře chované v oboře jsou daněk skvrnitý, muflon, jelen Sika východní Dybowského, prase divoké a jelen lesní. Při lovu je každému loveckému hostu přidělen lovecký doprovod. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Společnost Opavská lesní, spoluvlastník obory Jelenice na Opavsku, uvedla, že nepostupuje v rozporu se zákonem, když oboru nechává už druhým rokem uzavřenou. ČTK to řekl správní náměstek společnosti Tomáš Bittner. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a nedávno i Nejvyššího správního soudu (NSS) má být ale obora, kterou vede vyhledávaná turistická trasa, průchozí. S počínáním Opavské lesní nesouhlasí představitelé okolních obcí. Podle starosty Vítkova Pavla Smolky firma nemá jediný zákonný důvod, na jehož základě by prostor mohla uzavřít. "Společnost Opavská lesní se žádného protiprávního jednání nedopustila ani nedopouští a žádáme širokou veřejnost, aby tento prostý fakt respektovala," uvedl Bittner. Tvrdí, že Nejvyšší správní soud v Brně nerozhodoval o zprůchodnění obory Jelenice, ale o firmou podané kasační stížnosti, která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Ostravský soud zrušil opatření obecné povahy, jímž na počátku sporu vítkovský stavební úřad uzavření obory pro veřejnost umožnil. "S tímto rozhodnutím (NSS) se (společnost Opavská lesní) momentálně seznamuje. Očekáváme minimálně pokračování správního řízení před Městským úřadem ve Vítkově," doplnil Bittner. Dodal, že krajský úřad před nedávnem navíc zrušil další rozhodnutí stavebního úřadu ve Vítkově, jež nařizovalo odstranění černé stavby v podobě branky, kterou je obora nyní uzavřena. "Přičemž odvolací orgán vyhodnotil postup stavebního úřadu ve Vítkově i samotné rozhodnutí jako zcela zmatečné a zavádějící," uvedl náměstek. S tím však nesouhlasí starosta Vítkova Pavel Smolka. Podle něj firma překrucuje fakta a poskytuje zavádějící informace. Uvedl, že rozhodnutí o odstranění úpravy v oplocení bylo sice zrušeno, ale pouze z formálních důvodů. "Kraj v rozhodnutí našel formální chyby. Náš stavební úřad rozhodnutí vydá znovu. Už správně," řekl starosta. Dodal, že v rozhodnutí krajského úřadu je navíc jednoznačně uvedeno, že případné uzavření obory podléhá stavebnímu povolení, které však společnost nemá. Spor o průchod oborou vedou zástupci Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil a obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost a zároveň i žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí ostravského soudu. Odklad NSS zamítl už dříve, počátkem ledna pak zamítl i samotné odvolání. "Rozhodnutí už máme k dispozici. Jsem rád, že to takto dopadlo. V rozhodnutí je vše pěkně vysvětleno. Jde hlavně o to, že zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka," uvedl Smolka. Už dřív ale vyjádřil obavu z toho, že společnost Opavská lesní s otevřením obory nebude spěchat. "Dopisem jsem se už obrátil na předsedu představenstva firmy, podnikatele Jindřicha Grossera. Vznesl jsem dotaz, kdy hodlá napravit protiprávní jednání a oboru otevřít. Už dlouho neexistuje žádný právní důvod, který by je k uzavření opravňoval," uvedl starosta. Podstatou sporu u NSS byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje. Jakékoliv omezování vstupu veřejnosti do honitby "musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy", uvedl předseda soudního senátu Viktor Kučera. Odkázal konkrétně na lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny. Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice, kde její provozovatelé provozují komerční lovy, byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let. Obora je na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

