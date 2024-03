Opozice chce zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD chtějí zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří na základě například nájemní nebo pachtovní smlouvy. Předkupní právo na zemědělské pozemky by měl jako druhý v pořadí také stát. Pozměňovací návrh předložila skupina zákonodárců opozice v čele s Josefem Kottem (ANO) k vládní novele o vyšší ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy. Podle předsedy sněmovního zemědělského výboru Michala Kučery (TOP 09) se diskuse o předkupním právu vedou už dlouho, narážejí ale na vlastnická práva.

Zakotvení předkupního práva má podle předkladatelů úpravy zajistit, že prodaný pozemek bude dál sloužit pro zemědělství a nový vlastník jej nenechá vyjmout ze zemědělského půdního fondu a nevyužije jej pro vlastní projekty. Navíc na pozemku bude podle autorů hospodařit zemědělec nebo podnik s potřebnou odborností, což má zaručit podmínka nejméně tříletého obhospodařování půdy pro vznik předkupního práva. Další předpoklady předkupního práva mají zajistit to, aby na půdě hospodařili zemědělci s trvalým pobytem a zemědělské podniky se sídlem v Česku.

Pokud by chtěl vlastník zemědělský pozemek prodat, musel by jej podle pozměňovacího návrhu nejprve nabídnout uživateli a státu, a to včetně kupní smlouvy a s uvedením ceny. Nabídka by byla platná dva měsíce.

Kučera míní, že myšlenka takového předkupního práva není v principu špatná. "Dává smysl, aby ten, kdo na půdě hospodaří, měl možnost ji potom nějakým způsobem odkoupit," řekl ČTK. Zemědělské pozemky by se tak podle něho nestaly předmětem případných spekulací. "Nicméně, pokud vím, naráží to na další legislativu ohledně práv vlastníka s majetkem svobodně nakládat. Pokud tohle bude nějak vyřešeno, tak si myslím, že je to věc, která stojí určitě za debatu a případně za podporu," uvedl Kučera.

Předkladatelé ve zdůvodnění tvrdí, že zemědělská půda je majetkem nezbytným k zabezpečení společenských potřeb, k rozvoji hospodářství i k ochraně veřejného zájmu. "Případná omezení vlastnického práva jednotlivců k němu v jakékoliv podobě jsou do velké míry ospravedlnitelná a akceptovatelná," napsali.

Vládní novela by na nejkvalitnější zemědělské půdě zamezila výstavbě velkých nákupních a logistických center s rozlohou nad jeden hektar a standardních fotovoltaických elektráren. Cílem je omezit zábory této půdy. V koalici ale není na podobě předlohy shoda. Hospodářský výbor podpořil navzdory nesouhlasu ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) pozměňovací návrh předsedy Ivana Adamce a Jana Bureše (oba ODS), podle kterého by zákaz neplatil pro určitý podíl rozlohy této půdy v jednotlivých krajích, a to každý rok. Kvůli dalším jednáním o rozsahu ochrany vládní tábor odložil začátkem března druhé sněmovní čtení novely. V něm mohou zákonodárci podávat pozměňovací návrhy.

