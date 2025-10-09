Opozice kritizuje modernizaci náměstí v Pardubicích, nebyly ochráněné stromy
Také spolek Chráníme stromy loni vyzval zastupitele, aby obvod projekt upravil tak, aby stavba nepoškodila stromy. "Trváme na tom, že by se podobné projekty měly s účastí arboristů připravovat od počátku. Například trasování cest by se mělo stromům přizpůsobit, a ne navrhovat v projektu cesty tak, že se musí pak při stavbě kořeny stromů zbytečně přeřezávat. Dohánět chyby v projektu až při vlastní stavbě je špatně," řekl Miroslav Seiner ze spolku.
Jan Brožek, který má v městském obvodě V na starosti investice, řekl, že radnice skutečně arboristu přizvala. Podle něj ale ochrana zeleně v projektu zakomponovaná byla, respektive bylo v něm zmíněno, že se stavební firma musí řídit normou ČSN, která řeší ochranu dřevin. "Všechno se tam nevypisuje, norma je dlouhá. Také záleží na tom, co se při pracích objeví, nikdo nevidí pod zem, jak jsou kořeny," řekl Brožek.
Zpětně obvod na stavbu přizval arboristický dozor, aby dohlížel, jestli dělníci používají šetrné postupy, zda ručně odkopávají hlínu v místech, kde jsou kořeny stromů. V těchto částech se nesmí používat stroje, aby kořenový systém nepoškodily a kolem dřevin nehutnily půdu. Odkryté kořeny se mají zakrývat vlhčenou textilií. "Slyšel jsem, že minulý týden nebyly zabalené některé kořeny, byly odkryté, bylo to několik málo dní, ale díky počasí nebyly ohrožené, bylo pod mrakem, pršelo, nepražilo slunce," dodal Brožek. Jinak firma podle něj požadavky dodržuje, dodal.
Práce zahrnují ještě opravu chodníku na západní straně náměstí, které budou stát přes 12 milionů korun bez DPH. Kolem parčíků nebudou obvodové chodníky, povedou přes ně mlatové cesty. Budou uspořádané jinak, aby si lidé nezkracovali cestu přes trávníky. Kolem zelených ploch budou žulové desky, firma tam instaluje nové lavičky. Stavbu si má obvod převzít 5. prosince, včetně části, kde se propadla kanalizace, ta musí být do předání opravená.
"Zatím se to stíhá, ale je tu jedna komplikace, na chodníku u jednoho z domů je propadlá kanalizace. Když se z chodníku odstranil asfalt, zjistilo se, že tam byla vzduchová bublina a rozbitá kanalizace nebyla vidět. Přípojka patří SVJ, snažíme se na ně tlačit, aby to začali opravovat," řekl starosta MO V Jiří Rejda (ANO).
