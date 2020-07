Oprava horského chodníku na Sněžku trasu zatím neuzavřela

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Honza Groh / Wikimedia Commons Stavební firma si dokonce najala pracovníka, který v místě oprav řídí průchod turistů

Frekventovaný turistický chodník mezi stanicí lanovky Růžová hora a odbočkou na Traverz pod vrcholem Sněžky je stále průchodný, byť s prodlevami. Stavbaři v pondělí na opravu chodníku nasadili techniku, řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy. Stavbaři připustili, že pokud by práce za provozu turistické trasy nebyly možné, museli by chodník zcela uzavřít. Jde o jednu z hlavních přístupových tras na Sněžku.

"Lidí chodí hodně, zatím to funguje, jen musí občas deset patnáct minut počkat. Když se udělá hlouček, pustíme je. Lidé to respektují," řekl ČTK Klimeš.

Omezený průchod tam je denně, včetně víkendů, od 8:00 do 17:00. Režim pohybu lidí na trase s několikaminutovým čekáním by měl platit až do druhé poloviny září. Na cestě pracuje mechanizace, a to malý bagr nebo vyvážecí souprava.

"Skrýváme nepůvodní materiál, který odvážíme pryč. Až to vyčistíme, budeme navážet místní materiál a začneme z toho tvarovat novou cestu. Horní část úseku máme už téměř hotovou, mělo by to tam skončit v srpnu," řekl ČTK Klimeš.

Stavební firma si dokonce najala pracovníka, který v místě oprav řídí průchod turistů. "V zimě řídí dopravu v Peci a na Hofmankách, takže má zkušenosti. Proti nervózním šoférům, kteří jezdí v zimě lyžovat, jsou lidé, kteří tady prochází, koťátka," řekl ČTK Klimeš.

Celý úsek mezi stanicí lanovky Růžová hora a turistickou cestou Traverz měří asi 1,4 kilometru. Cesta ze sypaného materiálu bude ve směru od stanice lanovky v délce 1,2 kilometru, zbytek bude tvořit tzv. štět. Štětování je prastará metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Jde o staletími prověřenou techniku stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Turistickou trasu mezi Růžovou horou a Sněžkou stavbaři opravují postupně, s úsekem od Traverzu na vrchol začali loni a letos práce dokončily. Letos začátkem června navázali rekonstrukcí úseku od stanice lanovky na Růžové hoře na Sněžku po Traverz.

Turisté, kteří vyrazí na Sněžku z Pece pod Sněžkou, mají několik možností, jak se na vrchol hory dostat. Jednou z nich je i kabinová lanovka z Pece přes Růžovou horu.

