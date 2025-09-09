Oprava jezu na Labi v Pardubicích skončí v listopadu. Stavební firma prováděla modernizaci z lodi
Jez tvoří tři jezová pole, hrazená jsou zdvižnými stavidly s dutými klapkami, které umožňují jemnou regulaci průtoku. Jez ovládá elektromotor a mechanismy ze strojovny, které jsou umístěné na dělicích pilířích.
Při opravách musely být z provozních důvodů k dispozici dvě ze tří jezových polí, aby Povodí Labe mohlo regulovat tok vody. Stavbaři tak mohli v každé plavební sezoně pracovat pouze na jednom poli. Práce navíc museli vměstnat do léta a podzimu, aby minimalizovali riziko, že bude velká voda.
"Přesto nás jednou překvapila. Vloni přišla v září, zaplavila suchou jímku a zastavila nám stavbu asi na měsíc. Měli jsme co dělat, abychom stihli dokončit práce na pravém jezovém poli do prosince, kdy již hrozí mrazy. Pokud na podzim zase něco nepřijde, měli bychom stihnout listopadový konečný termín,“ řekl vedoucí projektu Ondřej Vojtíšek z Metrostavu DIZ.
Na konci srpna firma dokončovala rekonstrukci prostředního pole. Práce spočívají ve výměně Gallových a článkových řetězů, opravě hradicího tělesa, výměně těsnicích prvků, aplikaci protikorozních nátěrů a dílčí opravě technologických zařízení.
"Oprava hradicích konstrukcí zahrnuje odstranění starého protikorozního nátěru a aplikaci nového moderního systému povrchové ochrany na zdvižná stavidla a boční štíty všech tří jezových polí. Součástí prací je také výměna těsnicích prvků," uvedl Prokopec.
Specifickou součástí mechanismu jsou Gallovy řetězy, pojmenované jsou po francouzském inženýrovi Philippu Gallovi z 19. století. Používají se tam, kde je potřeba velká tažná síla, a přitom velmi malá obvodová rychlost, do 0,3 metru za sekundu. Nové řetězy jsou z nerezové oceli, část původních řetězů firma repasuje. "V případě jezů právě tyto speciální řetězy ovládají stavidla tím, že umožňují pohyb klapky a zdvih celé hradicí konstrukce," uvedl Vojtíšek.
reklama