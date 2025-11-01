https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/oprava-jezu-u-litovle-zvysi-jeho-bezpecnost-pri-povodnich-a-zlepsi-migraci-ryb
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Oprava jezu u Litovle zvýší jeho bezpečnost při povodních a zlepší migraci ryb

1.11.2025 16:45 | LITOVEL (ČTK)
Zdroj | Povodí Moravy
Vyšší bezpečnost při povodních, lepší podmínky pro migraci ryb i příznivý dopad na ekologickou stabilitu území bude mít zahájená rekonstrukce jezu Šargoun na Malé Vodě nedaleko Litovle na Olomoucku, která si vyžádá investici 63,6 milionu korun. Projekt počítá s odstraněním škod způsobených loňskou povodní a zvýšením kapacity jezu na trojnásobek. Dokončení rekonstrukce je plánováno na říjen příštího roku, sdělil generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
 
Jez Šargoun byl vybudován v jižní části Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví poblíž soutoku Malé Vody s hlavním ramenem řeky Moravy. Loni v září jez poškodila povodeň, pod jeho konstrukcí jsou průsaky. "Letos v září jsme proto zahájili celkovou rekonstrukci jezu, která nejen odstraní škody, ale zlepší i funkci jezu do budoucna," uvedl Fína.

Rekonstruovaný jez dokáže bezpečně zvládnout průtok až 135 metrů krychlových vody za sekundu, v současnosti jeho kapacita činí 45 metrů krychlových za sekundu. Součástí projektu je nový obtokový rybochod, který umožní rybám a dalším vodním živočichům překonávat dvoumetrový výškový rozdíl. "Zajistíme tak obousměrnou migrační prostupnost toku a podpoříme biodiverzitu v chráněné oblasti Litovelského Pomoraví," dodal Fína.

Jez Šargoun leží v CHKO Litovelské Pomoraví, v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy a v ptačí oblasti. Ochránci přírody proto stanovili podmínky pro jeho rekonstrukci. "Jedná se například o respektování termínového omezení provádění prací, o zajištění biologického dozoru na stavbě nebo zajištění záchranného transferu živočichů a rostlin v případě potřeby," dodal Fína. Opravu jezu Povodí Moravy financuje z fondů Evropské unie a dotačního programu ministerstva zemědělství.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr v akci Foto: Depositphotos Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40 Studna/vrt Foto: Depositphotos Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace Trubka s vodou Foto: Depositphotos Obce na Třebíčsku postavily úpravnu na vodu z prameniště

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 1

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 40

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 6

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 23

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 39

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2

Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist