Oprava jezu u Litovle zvýší jeho bezpečnost při povodních a zlepší migraci ryb
Rekonstruovaný jez dokáže bezpečně zvládnout průtok až 135 metrů krychlových vody za sekundu, v současnosti jeho kapacita činí 45 metrů krychlových za sekundu. Součástí projektu je nový obtokový rybochod, který umožní rybám a dalším vodním živočichům překonávat dvoumetrový výškový rozdíl. "Zajistíme tak obousměrnou migrační prostupnost toku a podpoříme biodiverzitu v chráněné oblasti Litovelského Pomoraví," dodal Fína.
Jez Šargoun leží v CHKO Litovelské Pomoraví, v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy a v ptačí oblasti. Ochránci přírody proto stanovili podmínky pro jeho rekonstrukci. "Jedná se například o respektování termínového omezení provádění prací, o zajištění biologického dozoru na stavbě nebo zajištění záchranného transferu živočichů a rostlin v případě potřeby," dodal Fína. Opravu jezu Povodí Moravy financuje z fondů Evropské unie a dotačního programu ministerstva zemědělství.
