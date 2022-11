Organizace prosazující novelu lesního zákona požadují zřízení lesních úřadů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Soukromí vlastníci lesů, Svaz ochránců přírody i zástupci dřevozpracujícího průmyslu chtějí do plánované novely lesního zákona zanést zřízení samostatných lesních úřadů, větší volnost vlastníků pro hospodaření v lesích nebo prodloužení lhůt pro zalesnění holin. Svých osm návrhů představili na začátku listopadu zástupci osmi organizací, které se spojili do Platformy za novelizaci lesního zákona. Novela zákona by podle ministerstva zemědělství měla být připravena do poloviny příštího roku.

Jedním z iniciátorů společné platformy je Sdružení vlastníků obecních soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), jehož členové hospodaří zhruba na pětině celkové výměry lesů. Již delší dobu upozorňuje na to, že lesní zákon platný od roku 1996 je značně zastaralý.

Zřízení samostatného úřadu by podle platformy přineslo zlepšení odborného fungování lesů a mělo by dojít k oddělení správy lesů od samosprávy a přenesení pravomocí obecních nebo krajských úřadů na samostatné úřady. "Ambice je, abychom nezvyšovali počet úředníků," řekl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Novela by také podle organizací měla dát lesním úřadům kompetence ochrany lesa před stavebními záměry. Platforma také uvádí, že by mělo dojít k odstranění duplicity v dohledu nad lesním hospodářství, které nyní vykonává Česká inspekce životního prostředí spadající pod ministerstvo životního prostředí a zároveň vrchní dohled nad lesy vykonává ministerstvo zemědělství.

Platforma také prosazuje větší volnost v rozhodování pro vlastníky lesů, což by jim umožnilo hospodařit více flexibilně. Navrhují snížení byrokracie, například redukci závazných ustanovení lesních hospodářských plánů na maximální výši těžeb nebo například oznámení provádění nahodilých těžeb na ploše nad 0,2 hektaru. Zákon by podle organizací měl také zavést nové definice například holin nebo zavést pojem přírodě bližší hospodaření.

Mezi požadavky platformy je také prodloužení lhůt pro zalesnění holin po kůrovcové kalamitě ze dvou na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na 12 let. Cílem je dát větší prostor pro přirozenou obnovu lesů, kterou se podle organizací umožnit lepší adaptaci na klimatické změny a umožnit růst lesů s pestřejší druhovou skladbou.

Svoboda uvedl, že platforma chce vyjednávat i se státním podnikem Lesy ČR, který spravuje přes polovinu rozlohy lesů v Česku. "Máme signály, že se dokážeme na zásadních věcech shodnout," doplnil s tím, že chce počkat, až budou mít Lesy ČR nového generálního ředitele.

Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která s k platformě také připojila, uvedl, že současná legislativa neumožňuje reagovat na měnící se podmínky v lesních ekosystémech. "Vědecké poznatky dlouhodobě ukazují, že náš systém je příliš restriktivní. Potřebujeme mít volnost, aby lesní hospodáři, kteří jsou odbornými pracovníky, přenášeli vědecké poznatky do praxe a v mnoha případech naráží na současnou legislativu," řekl.

Členy platformy za novelizaci lesního zákona jsou SVOL, Český svaz ochránců přírody, spolek Pro Silva Bohemica, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Česká lesnická společnost, Asociace soukromého zemědělství a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity.

