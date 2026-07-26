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Organizace v Česku a Německu chtějí víc spolupracovat při ochraně přírody

26.7.2026 16:22 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Čmelák
Větší spolupráci organizací, které se v Česku a Německu věnují praktické ochraně přírody a podpoře biodiverzity, má zajistit nový česko-saský projekt Síť pro přírodu, který připravil liberecký spolek Čmelák - Společnost přátel přírody ve spolupráci s německým partnerem Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge (Centrum ochrany přírody Žitavské hory).
 
Projekt se zaměřuje na Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj a na sousední Sasko. "V příhraničních regionech působí desítky neziskových organizací, většina z nich se však do přeshraniční spolupráce dosud nezapojila," doplnil předseda spolku Čmelák Jan Korytář. Přeshraniční spolupráci dnes podle něj často brání jazyková bariéra, nedostatek personálních kapacit i administrativní náročnost přípravy mezinárodních projektů. Výsledkem je, že řadu kvalitních nápadů se nikdy nepodaří uskutečnit, právě to má tříletý projekt změnit

"Proces přípravy společných česko-saských projektů je administrativně náročný a zdlouhavý. Menší organizace v pohraničí tak na peníze z fondů pro přeshraniční spolupráci často nedosáhnou, přestože by si jejich projekty podporu zasloužily. To chceme změnit, a proto jim nabídneme potřebnou pomoc a podporu," uvedl Korytář. Do konce roku 2028 by tak díky projektu mělo vzniknout nejméně deset nových česko-saských partnerství zaměřených na praktickou ochranu přírody a obnovu biodiverzity.

Cílem projektu je podle něj vybudovat česko-saskou síť ekologických organizací a podpůrné centrum, které pomůže navazovat nová partnerství, sdílet zkušenosti a připravovat společné aktivity. Součástí projektu bude také webový katalog organizací a příležitostí ke spolupráci, který usnadní vyhledávání potenciálních partnerů na obou stranách hranice. Zapojené organizace budou moci využít odborné poradenství, tlumočnické služby, výměnné pobyty, workshopy i společná setkání.

Spolek Čmelák se ochraně a obnově krajiny věnuje od roku 1994, zaměřuje se na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo přeměnu smrkových monokultur. Obhospodařuje přes 70 hektarů pozemků převážně v Libereckém kraji. Mezi jeho nejznámější projekty patří budování takzvaného Nového pralesa na Ještědu nebo obnova mokřadů u Jablonného v Podještědí. Z evropského přeshraničního programu Interreg Česko–Sasko získali liberečtí ochránci přírody na česko-saský projekt bezmála 666.410 eur (v přepočtu zhruba 16 milionů korun).

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