https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/novy-cesko-sasky-projekt-vrati-krajine-zivot-na-vice-nez-150-hektarech
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Nový česko-saský projekt vrátí krajině život na více než 150 hektarech

25.7.2026 02:58 | PRAHA (Ekolist.cz) | Čmelák – Společnost přátel přírody
Zdroj | Čmelák – Společnost přátel přírody
Čeští a němečtí ochránci přírody spojili síly v novém přeshraničním projektu NaTURE+++, který během příštích dvou let přinese konkrétní opatření na podporu biodiverzity v česko-saském pohraničí. Díky podpoře vzniknou nové mokřady, remízky, pestré louky i přírodě blízké lesy na více než 150 hektarech krajiny. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na obnovu biodiverzity v regionu.
 
Projekt se zaměřuje především na intenzivně využívanou zemědělskou, příměstskou a lesní krajinu mimo chráněná území. Na více než 80 lokalitách o celkové rozloze přes 150 hektarů budou realizována konkrétní opatření, která pomohou obnovit přirozené fungování krajiny a vytvořit lepší podmínky pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Většina aktivit bude probíhat v okolí Liberce a Žitavy.

Praktická opatření v lesích, na loukách i mokřadech

Součástí projektu bude obnova mokřadů, výsadba původních druhů dřevin, podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů, instalace budek pro ptáky a netopýry, obnova druhově pestrých luk nebo zakládání remízků a dalších krajinných prvků na zemědělské půdě. Výsledkem budou nové biotopy, vyšší odolnost krajiny vůči klimatickým změnám i lepší podmínky pro desítky vzácných druhů.

„Příprava projektu trvala téměř dva roky a nebyla vůbec jednoduchá. O to větší radost máme, že se ji podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Díky této podpoře budeme moci obnovit řadu cenných lokalit a navázat na více než třicet let práce, kterou Čmelák věnuje obnově krajiny a ochraně biodiverzity,“ říká Jan Korytář, předseda spolku Čmelák..

Na realizaci projektu spolupracují tři významné organizace působící v oblasti ochrany přírody v česko-saském příhraničí – Čmelák – Společnost přátel přírody, Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge a IBZ St. Marienthal. Podpora z programu Interreg činí téměř 2 milionů eur.

Přestože všechny tři organizace působí v bezprostředně sousedících regionech, v takto rozsáhlé podobě dosud nespolupracovaly. Vedle praktických opatření v krajině bude projekt zahrnovat také systematickou výměnu zkušeností, společné plánování obnovy vybraných lokalit a přípravu dalších přeshraničních aktivit, které budou pokračovat i po skončení projektu.

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Čmelák – Společnost přátel přírody
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