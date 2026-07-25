Nový česko-saský projekt vrátí krajině život na více než 150 hektarech
Praktická opatření v lesích, na loukách i mokřadech
Součástí projektu bude obnova mokřadů, výsadba původních druhů dřevin, podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů, instalace budek pro ptáky a netopýry, obnova druhově pestrých luk nebo zakládání remízků a dalších krajinných prvků na zemědělské půdě. Výsledkem budou nové biotopy, vyšší odolnost krajiny vůči klimatickým změnám i lepší podmínky pro desítky vzácných druhů.
„Příprava projektu trvala téměř dva roky a nebyla vůbec jednoduchá. O to větší radost máme, že se ji podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Díky této podpoře budeme moci obnovit řadu cenných lokalit a navázat na více než třicet let práce, kterou Čmelák věnuje obnově krajiny a ochraně biodiverzity,“ říká Jan Korytář, předseda spolku Čmelák..
Na realizaci projektu spolupracují tři významné organizace působící v oblasti ochrany přírody v česko-saském příhraničí – Čmelák – Společnost přátel přírody, Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge a IBZ St. Marienthal. Podpora z programu Interreg činí téměř 2 milionů eur.
Přestože všechny tři organizace působí v bezprostředně sousedících regionech, v takto rozsáhlé podobě dosud nespolupracovaly. Vedle praktických opatření v krajině bude projekt zahrnovat také systematickou výměnu zkušeností, společné plánování obnovy vybraných lokalit a přípravu dalších přeshraničních aktivit, které budou pokračovat i po skončení projektu.
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