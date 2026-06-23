Na Vysočině mohou dobrovolníci pomoci kosit sad na Žďársku a louku pod Javořicí
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V převážně třešňovém sadu, který tam byl už před druhou světovou válkou, vysazovali ochránci přírody v minulých letech původní krajové odrůdy ovocných stromů. Sad je ve stráni, od vsi je to asi půl kilometru přes kopec. Skoro hektarový pozemek s několika desítkami stromů a trávou lemuje les.
Sad v těchto místech kdysi vznikl proto, že dole ve vesnici u říčky Fryšávky většina ovoce často pomrzla. Majitel sadu odešel po válce hospodařit do pohraničí. Jeho majetek připadl obci. Půda mezi stromy se ještě v 70. letech obhospodařovala, později sad zarůstal náletovými dřevinami. V roce 2007 začala o sad pečovat Správa CHKO Žďárské vrchy, byl vyčištěný, ovocné stromy byly prořezané a byly určené jejich odrůdy. Později péči převzal spolek.
U rybníka Horní Mrzatec na Jihlavsku bude v sobotu kosení popatnácté. "Vezměte si pracovní rukavice a holínky, které jsou na podmáčené louce nezbytné. Pokud máte, přinesete si vlastní kosy, dřevěné hrábě a vidle. Nějaké nářadí Vám ale můžeme i zapůjčit," uvedl spolek na facebooku. Akce začíná po 09:00.
Pravidelné kosení a vyštipování náletů louce s chráněnými druhy rostlin a živočichů svědčí, vyhlášená byla Evropsky významnou lokalitou. Daří se tam zejména vachtě třílisté, suchopýru, hmyzu a obojživelníkům.
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