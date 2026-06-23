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Na Vysočině mohou dobrovolníci pomoci kosit sad na Žďársku a louku pod Javořicí

23.6.2026 10:05 | JIHLAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michael Gil / Flickr.com
S kosením cenných luk ve Žďárských vrších a na Jihlavsku mohou koncem týdne pomoci dobrovolníci. Na Žďársku je po roce znovu potřeba pokosit a shrabat trávu ve starém třešňovém sadu u Vříště poblíž Sněžného, akci pořádá Sdružení Krajina. Údržbu chráněné rašelinné louky u rybníka Horní Mrzatec nedaleko Lhotky u Telče organizuje Spolek Javořice.
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O Štursův sad poblíž vsi Vříšť se Sdružení Krajina stará od roku 2017. Dobrovolníky zve pravidelně. "Louka potřebuje pokosit, aby zůstala loukou. Tím, že se kosí, tak se i zvyšuje druhová pestrost, ta botanická, ale zároveň to prospívá i dalším druhům, motýlům, hmyzu a podobně," řekla Kateřina Marečková ze sdružení. Kosení a hrabání začne v pátek v 17:00 a bude pokračovat do sobotního odpoledne, uvádí organizátoři na webu.

V převážně třešňovém sadu, který tam byl už před druhou světovou válkou, vysazovali ochránci přírody v minulých letech původní krajové odrůdy ovocných stromů. Sad je ve stráni, od vsi je to asi půl kilometru přes kopec. Skoro hektarový pozemek s několika desítkami stromů a trávou lemuje les.

Sad v těchto místech kdysi vznikl proto, že dole ve vesnici u říčky Fryšávky většina ovoce často pomrzla. Majitel sadu odešel po válce hospodařit do pohraničí. Jeho majetek připadl obci. Půda mezi stromy se ještě v 70. letech obhospodařovala, později sad zarůstal náletovými dřevinami. V roce 2007 začala o sad pečovat Správa CHKO Žďárské vrchy, byl vyčištěný, ovocné stromy byly prořezané a byly určené jejich odrůdy. Později péči převzal spolek.

U rybníka Horní Mrzatec na Jihlavsku bude v sobotu kosení popatnácté. "Vezměte si pracovní rukavice a holínky, které jsou na podmáčené louce nezbytné. Pokud máte, přinesete si vlastní kosy, dřevěné hrábě a vidle. Nějaké nářadí Vám ale můžeme i zapůjčit," uvedl spolek na facebooku. Akce začíná po 09:00.

Pravidelné kosení a vyštipování náletů louce s chráněnými druhy rostlin a živočichů svědčí, vyhlášená byla Evropsky významnou lokalitou. Daří se tam zejména vachtě třílisté, suchopýru, hmyzu a obojživelníkům.

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