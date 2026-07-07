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Orlen Unipetrol testuje využití suroviny z odpadních plastů v závodě v Litvínově

7.7.2026 17:36 | LITVÍNOV (ČTK)
Zdroj | ORLEN Unipetrol
Skupina ORLEN Unipetrol začala v chemickém závodě v Litvínově testovat začlenění pyrolýzního oleje vyrobeného z recyklovaných plastů do výrobního procesu etylenové jednotky. Cílem je ověřit možnost zpracování pyrolýzního oleje jako alternativní vstupní suroviny při výrobě základních petrochemických produktů a získat praktické, technické a provozní zkušenosti. ČTK o tom informoval mluvčí skupiny Pavel Kaidl.
 
Etylenová jednotka je klíčová pro společnost, která se zaměřuje na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Chemický průmysl stejně jako další odvětí řeší v posledních letech ústup od fosilních paliv a využití recyklovatelných materiálů. Ty se postupně začleňují do výroby nových produktů, které jsou kvalitou srovnatelné s výrobky vznikajícími tradičním způsobem.

Skupina Orlen Unipetrol už v minulosti testovala zpracování suroviny odvozené z odpadních plastů přímo ve výrobním areálu. Ukázalo se, že je možné i ve velkokapacitní petrochemické výrobě využít alternativní suroviny a přispět tím k řešení nakládání s plastovým odpadem.

"Testování suroviny získané z odpadních plastů na etylenové jednotce v Litvínově pro nás představuje především praktické ověření toho, jak lze nové typy vstupních surovin bezpečně a efektivně zapojit do stávajících technologických celků. Získaná data a zkušenosti jsou klíčovým předpokladem pro další rozvoj této oblasti a pro postupné posilování role cirkulárních surovin v našem výrobním portfoliu," uvedl Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci skupiny.

Použitá surovina vzniká procesem pyrolýzy plastového odpadu, při kterém se z odpadních materiálů vyrábí kapalná frakce svým charakterem blízká tradičním ropným surovinám. Na etylenové jednotce je tato surovina (pyrolýzní olej) zpracována společně se standardními vstupními surovinami. Výsledkem jsou produkty, které mohou být dále využity k výrobě polymerů se stejnými vlastnostmi a kvalitou, jakou mají plasty vyráběné z fosilních zdrojů, uvedl Kaidl. Výhodou je, že plastový odpad je dostupný, dostupnost tolik neovlivňují geopolitickými faktory či výkyvy na mezinárodních trzích, jako je tomu v případě jiných surovin.

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