Orlen Unipetrol testuje využití suroviny z odpadních plastů v závodě v Litvínově
Skupina Orlen Unipetrol už v minulosti testovala zpracování suroviny odvozené z odpadních plastů přímo ve výrobním areálu. Ukázalo se, že je možné i ve velkokapacitní petrochemické výrobě využít alternativní suroviny a přispět tím k řešení nakládání s plastovým odpadem.
"Testování suroviny získané z odpadních plastů na etylenové jednotce v Litvínově pro nás představuje především praktické ověření toho, jak lze nové typy vstupních surovin bezpečně a efektivně zapojit do stávajících technologických celků. Získaná data a zkušenosti jsou klíčovým předpokladem pro další rozvoj této oblasti a pro postupné posilování role cirkulárních surovin v našem výrobním portfoliu," uvedl Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci skupiny.
Použitá surovina vzniká procesem pyrolýzy plastového odpadu, při kterém se z odpadních materiálů vyrábí kapalná frakce svým charakterem blízká tradičním ropným surovinám. Na etylenové jednotce je tato surovina (pyrolýzní olej) zpracována společně se standardními vstupními surovinami. Výsledkem jsou produkty, které mohou být dále využity k výrobě polymerů se stejnými vlastnostmi a kvalitou, jakou mají plasty vyráběné z fosilních zdrojů, uvedl Kaidl. Výhodou je, že plastový odpad je dostupný, dostupnost tolik neovlivňují geopolitickými faktory či výkyvy na mezinárodních trzích, jako je tomu v případě jiných surovin.
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