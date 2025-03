Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ornitologové objevili nové hnízdo vzácného orla mořského ve Zlínském kraji. Na území kraje jsou známé dva hnízdící páry tohoto druhu. Nově objevený pár orlů mořských hnízdí na území Vizovické vrchoviny, uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Na ochraně páru spolupracují odborníci ze Zlínského kraje s Lesy České republiky a Českou společností ornitologickou, která na výskyt páru poprvé upozornila.Od začátku ledna do 15. července jsou v oblasti hnízdiště omezené lesnické práce, a to do vzdálenosti minimálně 300 metrů od hnízda. Orli mořští v době hnízdění obhajují své teritorium, dostavují hnízdo, snášejí vejce a vyvádějí mladé.

"Dohoda je výsledkem velmi dobré spolupráce ochrany přírody Zlínského kraje s lesníky. Snažíme se společně vytvářet podmínky, které tomuto vzácnému dravci umožní bezpečné hnízdění a nerušený vývoj mláďat," uvedla krajská radní Renata Prchlíková (ANO).

Orel mořský patří mezi nejvzácnější druhy dravců hnízdící v Česku. Jde také o jeden z nejcitlivějších druhů na vyrušování. Ve Zlínském kraji mohou lidé tohoto dravce spatřit například podél řeky Moravy, u Ostrožských jezer a jezer v okolí Spytihněvi. Ornitologové vědí o stovce hnízdících párů v Česku.

