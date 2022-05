Ornitologové v Přerově stěhují sbírky do nové přístavby, rekonstrukce pokračuje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ornitologická stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově stěhuje veškeré své sbírky včetně preparátů ptáků i rozsáhlé knihovny. Jediné specializované muzejní pracoviště v Česku přesouvá vybavení z původních prostor stanice, kterou čeká rekonstrukce, do nové přístavby. Stavbaři se do projektu pustili na konci roku 2020, stavba a přestavba vyjde na více než sto milionů korun, kompletně bude nová stanice otevřena v září příštího roku. ČTK to řekl vedoucí stanice Josef Chytil.

Novou budovu čeká do konce června kolaudace, do té doby zaměstnanci stanice přestěhují do nových prostor veškeré sbírky i knihovnu. Vzápětí začne rozsáhlá rekonstrukce původní stanice. Stěhování bude poměrně složité, i vzhledem k nedostatku času, uvedl Chytil. "Se stěhováním jsme již začali, máme již k dispozici nový depozitář. Mezitím již vybíráme preparáty do chystané nové expozice," uvedl Chytil.

Pracovníci mají se stěhováním spoustu práce, jen několik stovek svazků z knihovny zaplní 500 až 600 krabic od banánů. "Sbírkové předměty ani nemá smysl vyčíslovat, jde například o 60 000 preparátů vnitřních parazitů ptáků, které se vejdou do pár větších krabic, zatímco dermoplastických preparátů tady máme okolo 6000, s těmi se musí nakládat opatrně a ukládat je jednotlivě," řekl Chytil. ORNIS podle něj vlastní největší sbírku ptáků po Národním muzeu a Slezském zemském muzeu.

Rozsáhlá rekonstrukce ORNIS začala v prosinci 2020, od té doby zaměstnanci pracují v provizorních podmínkách. Kromě přístavby nové budovy a rekonstrukce té současné bude stanice vybavena novou stálou expozicí Ptáci České republiky. Náklady na stavební část budou 96,2 milionu korun, řekla již dříve ČTK mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Druhá část investice zahrnuje vznik nové stálé moderní expozice s názvem Ptáci České republiky. Navazovat bude na tu dosavadní, vytvořena však bude v moderní podobě. Nová expozice vyjde na 21,1 milionu korun. Vedoucí ORNIS již dříve ČTK řekl, že půjde o jedinou takovou expozici v ČR. Budou na ní představeni prakticky všichni ptáci České republiky včetně spousty dalších potřebných informací.

