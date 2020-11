Nejosamělejšímu slonu Kaavanovi nastává lepší život, míří do Kambodže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | FOUR PAWS International / Facebook Organizace ochránců zvířat Four Paws International o Kaavanův přesun usilovala od roku 2016.

Pětatřicetiletý slon Kaavan, který strávil většinu svého života v nevyhovujících podmínkách v zoo v Islámábádu, bude převezen do rezervace v Kambodži. Zasloužili se o to ochránci zvířat a také americká zpěvačka Cher, která dorazila do Pákistánu a již nyní přijal premiér Imran Chán.

Kaavan, který dostal přezdívku nejosamělejší slon na světě, žil v zoo připoutaný řetězem a stal se z něj podle agentury AFP obézní mrzout. V neděli ho čeká desetihodinový let do kambodžské provincie Siemreap. Ochránci ho na cestu dlouho připravovali, s pomocí banánů a dalších pamlsků ho cvičili nastoupit do klece a zvyknout si na malý prostor i na hluk letadlových motorů.

Organizace ochránců zvířat Four Paws International o Kaavanův přesun usilovala od roku 2016. Do roku 2012 měl Kaavan družku, která ale zemřela po infekci zkomplikované snětí. Její tělo nechali ležet vedle Kaavana několik dní, řekl veterinář Amir Khalil z Four Paws. Rozběhla se rozsáhlá kampaň za zlepšení podmínek života "vězněného" slona. Odborníci konstatovali, že způsob dosavadní existence zvíře poškodil fyzicky i duševně.

I když měl Kaavan nadváhu, konstatovali u něj veterináři zároveň podvýživu. Izolace se zase projevila na jeho chování - dokázal hodiny kývat hlavou, což odborníci přičítají malé stimulaci a nudě. Teď dostává speciální dietu složenou z ovoce a zeleniny a "shodil" už 450 kilogramů. V zoo mu předtím dávali denně i 250 kilogramů cukrové třtiny, zatímco zeleninu a ovoce jen příležitostně.

Cher byla jednou z těch, kdo o této kauze hovořili nejhlasitěji, a přispěla na financování převozu. Pořídila prý o slonovi dokument a doufá, že "potěší lidská srdce". Podle oborníků bude Kaavan potřebovat ke zlepšení svého stavu i několik let života v Kambodži.

Případem islamábádské zoo se zabýval pákistánský nejvyšší soud a v květnu zařídil zařízení zavřít.

Khalil řekl, že se mu zatím v jeho profesi dařilo ubránit se citovému vztahu se zachraňovaným zvířetem, ale v případě Kaavana "selhal". "Vždycky jsem se přesouval a nikdy jsem si nedovolil ke zvířeti přilnout. U Kaavana jsem se ale neubránil," přiznal. Kaavan odpovídá, když zaslechne jeho hlas. Khalil ho tři měsíce rozmazluje, chrání, domlouvá mu, aby zhubnul, a zklidnil se, aby byl schopen dlouhé cesty. V rezervaci žije hodně slonů a podle Khalila si tam snad Kaavan najde přítelkyni.

