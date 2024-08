Osm sesterských firem Future Farming čelí insolvenčnímu návrhu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Před třemi lety firma prezentovala rozsáhlé plány na budování farem, řada z nich se nenaplnila. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Osm sesterských firem, které nesou v názvu Future Farming, čelí návrhu na insolvenci, vyplývá z údajů v insolvenčním rejstříku. Insolvenční návrhy podali postupně právní zástupci zaměstnanců a věřitelů. Brněnská firma, která se primárně věnovala akvaponickému zemědělství, totiž nevyplatila pracovníkům mzdy už za březen, držitelům dluhopisů zase nevyplatila úroky a jistiny.Výše pohledávek činí podle insolvenčních návrhů od desítek tisíc po miliony korun. Dále se tak nabalují problémy, jimž skupina GFF, do níž firmy patří, čelí řadu měsíců. Bartoš soudu již v červnu napsal, že navazuje spolupráci s právním zástupcem a s advokáty hledají cestu k "co nejvyššímu uspokojení věřitelů". A že je potřeba čas na procesy, které souvisejí s restrukturalizací celé skupiny. Soud žádá mnohem detailnější rozbor situace v koncernu a jednotlivých firmách. Poté by měl rozhodnout, zda firmy pošle do insolvence, která může končit konkurzem či reorganizací, případně oddlužením. Před třemi lety firma prezentovala rozsáhlé plány na budování farem, řada z nich se nenaplnila. Firma měla výzkumnou stanici v Kalech na Brněnsku, připravovala stavbu skleníků v Dolních Heršpicích v Brně, v Letonicích na Vyškovsku i na Slovensku a před dvěma lety také koupila zemědělský areál v Přerově nad Labem na Nymbursku. Většina zaměstnanců nedostala březnové výplaty a farma v Brně ukončí provoz. V polovině května poslalo vedení Future Farming zaměstnancům sdělení, z něhož vyplývá, že stav firmy je kritický. Koncem loňského roku odešel ze skupiny GFF jeden z podílníků Martin Luňák. Většinovým majitelem a generálním ředitelem je Bartoš, který dříve podnikal s kryptoměnami. Hospodaření skupiny GFF bylo již dříve ztrátové a skupina se potýká s vysokým zadlužením. Prodlení ve výplatě čtvrtletních úrokových výnosů vedlo i k podání insolvenčního návrhu. Rozvoj firma financovala i vydáváním dluhopisů. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.