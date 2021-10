OSN: Pokud svět nezmění své chování, planeta se oteplí o 2,7 stupně Celsia

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Denis Tabler / Shutterstock Z pařížské klimatické konference v roce 2015 vzešla dohoda o globální snaze udržet oteplování klimatu výrazně pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriální érou, ideálně pak pod hranicí 1,5 stupně.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Současné závazky na snižování emisí skleníkových plynů povedou k růstu teploty na Zemi o 2,7 stupně Celsia do konce století, varuje ve své nové zprávě Organizace spojených národů (OSN). Současné úsilí států je podle ní zcela nedostatečné a svět je nadále na cestě ke klimatické katastrofě. Varování od světových státníků i organizací jsou stále častější s blížící se konferencí OSN o klimatu COP26, která začíná v neděli ve skotském Glasgow.

Z pařížské klimatické konference v roce 2015 vzešla dohoda o globální snaze udržet oteplování klimatu výrazně pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriální érou, ideálně pak pod hranicí 1,5 stupně. O šest let později se představitelé zemí z celého světa chystají o společném postupu proti změně klimatu jednat v největším městě Skotska, a to od neděle do 12. listopadu.

"Pokud v příštím desetiletí nedojde k významnému snížení emisí, navždy ztratíme možnost dosáhnout (oteplení o) 1,5 stupně. (...) Stále jsme na cestě ke klimatické katastrofě," řekl generální tajemník OSN António Guterres na tiskové konferenci. "Je absolutně nezbytné, aby ještě před Glasgow nebo na místě všechny země ze skupiny G20 doložily, že jsou schopné hranici 1,5 stupně dodržet," dodal.

Každoroční zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) měří rozdíl mezi očekávanými emisemi a těmi, které odpovídají závazkům z pařížské dohody. Pokud by se emise skleníkových plynů dostávaly do atmosféry stejným tempem, jako je tomu teď, planeta by se do konce století oteplila o 2,7 stupně Celsia. To je sice lepší, než UNEP předpovídal ve své zprávě před rokem, ale stále je to nedostatečné.

K omezení oteplování na 1,5 stupně Celsia by bylo potřeba snížit stávající emise do roku 2030 o celých 55 procent, vypočítává UNEP. Pokud se v následujícím desetiletí snížil o 30 procent, udržel by se nárůst teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia.

"Změna klimatu už není problémem budoucnosti. Problém je to právě teď," uvedla ředitelka UNEP Inger Andersenová.

reklama