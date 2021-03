Sedmnáct procent potravin se zbytečně vyhodí, upozorňuje OSN

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | simez78 / Shutterstock Na každého obyvatele planety připadá v průměru 121 kilogramů vyplýtvaných potravin za rok. Největší část těchto zbytečných odpadů, 74 kilogramů, vznikne přímo v domácnostech.

Téměř miliarda tun jídla, která představuje 17 procent veškerých potravin, které jdou do prodeje, se každoročně vyplýtvá. Uvádí to právě zveřejněná zpráva OSN. Nejvíce plýtvají domácnosti. Kdyby toto jídlo naplnilo nákladní auta s nosností 40 tun, jejich řada by vedla sedmkrát okolo země.

Na každého obyvatele planety připadá v průměru 121 kilogramů vyplýtvaných potravin za rok. Největší část těchto zbytečných odpadů, 74 kilogramů, vznikne přímo v domácnostech. Ke ztrátám dochází už během výroby a distribuce, podle studie se tak nesní více než třetina potravin.

"Je to obrovský problém. Je to nákladné z pohledu životního prostředí, společnosti i ekonomiky," uvedl Richard Swannel, rozvojový ředitel britské nevládní organizace Wrap, která se na studii pro Program OSN na ochranu životního prostředí (PNUE) podílela, píše AFP.

Studie vycházela z údajů za rok 2019, sledovala maloobchodní prodej, restaurace i domácnosti. Data sbírala v 54 vyspělých i rozvojových zemích. Podle výsledků namodelovala stav pro celou planetu. Podle výpočtů studie se ročně vyhodí 931 milionů tun potravin.

Zbytečné vyhazování potravin se týká všech regionů světa, přestože podle OSN téměř 700 milionů lidí na Zemi trpí hladem a tři miliardy lidí nemají přístup ke kvalitní zdravé stravě. Celková světová populace je 7,8 miliardy lidí.

"Dosud bylo plýtvání jídlem považováno za problém bohatých zemí," uvedla Clementine O'Connorová z PNUE. "Naše studie ale ukázala, že v každé zemi, která tento ukazatel sledovala, je plýtvání v domácnostech problém," dodává O'Connorová, citovaná agenturou AFP.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vytváří svou vlastní statistiku, která zaznamenává potravinářské "ztráty", které vzniknou už během výroby a distribuce. Podle zjištění FAO se přibližně 14 procent vyrobených potravin znehodnotí ještě než dojdou do prodeje.

"Pokud by plýtvání a znehodnocení potravin byl stát, byly by třetím největším producentem skleníkových plynů na světě," uvedl Richard Swannel. Plýtvání potravinami tak podle něj přímo souvisí s klimatickými změnami. Potraviny, které se nesní, by se neměly podle autorů studie nechat jen tak na skládce, ale měly by se dále využít.

Omezení plýtvání potravinami patří mezi priority trvale udržitelného rozvoje OSN. Na toto téma také OSN letos na podzim chystá první "summit o potravinovém systému", píše AFP.

