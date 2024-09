Ostrava by po povodních chtěla aktualizaci povodňových map i revizi hrází

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Ostrava by po záplavách chtělo projednat s Povodím Odry aktualizaci povodňových map, revizi hrází i případnou lepší ochranu kritických míst. Novinářům to řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). Situaci v Ostravě při záplavách zkomplikoval fakt, že se poškodila hráz u soutoku řek Odry a Opavy. Voda se pak dostala do některých částí Ostravy, kde vznikly značné škody. Podle odhadů povodně na majetku města a městských společností způsobily škody za 1,5 miliardy korun."Určitě nechci v rámci povodní nikoho obviňovat. Je to přírodní katastrofa, za kterou nikdo nemůže. Zase na druhou stranu na jednání vlády, které probíhalo v Ostravě a kde byl přítomen i generální ředitel Povodí Odry (Jiří Tkáč), jsem vznesl svůj požadavek do budoucna. Chtěl jsem, ať se provede aktualizace povodňových map, které v nějaké době vznikly, ale prostě ty mapy nejsou úplně aktuální," míní Dohnal.

Poukázal na situaci během povodní, kdy se město s Povodím Odry neshodlo na tom, zda hrozí zaplavení třebovické elektrárny, kterou nakonec povodeň zasáhla. "V sobotu během povodní jsme se večer s povodím přes média dohadovali, zda dojde, nebo nedojde k zaplavení třebovické elektrárny, kdy Veolia elektrárnu rozebírala, aby ji zachránila před zničením technologií, a povodí nás stále ujišťovalo, že nebezpečí nehrozí," podotkl Dohnal.

Město bude podle primátora požadovat i revizi hrází. "Nechci říkat, že protržení hráze je chyba někoho konkrétního. Nicméně určitě budeme chtít, ať Povodí Odry provede revizi hrází, my si ty hráze přeměříme, zda odpovídají tomu, jak byly projektovány. Určitě jsou to rezervy, které prostě musíme do budoucna hnát dopředu, ať se minimálně ta technická stránka zlepší. Když jste viděli záběry protržené hráze na soutoku Odry s Opavou, tak by si člověk představil, že v místě soutoku dvou řek ta hráz bude postavena z pevnějšího materiálu než opravdu ze sypaných materiálů," míní primátor.

Pokud by se ukázalo, že stav hráze je v některých místech nevyhovující, bude se město snažit tlačit na to, aby se hráze přestavěly. "Když se dnes půjdete podívat na tu protrženou hráz, tak už je v podstatě připravena na to, aby mohla být stavěna nová. Teď momentálně tam probíhá dočasná stavba. Věříme, že bude mít takové základy a parametry, aby souběžně s tím vznikal projekt... a od nového roku by mohla začít stavba nové hráze, která by měla být odpovídající tomu soutoku," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

