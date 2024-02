Ostrava chce, aby ministr prověřil postup podniku Diamo při sanaci haldy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Ostrava se obrátilo na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN), aby prověřil postup státního podniku Diamo v případě sanace haldy Heřmanice. O součinnost požádalo také ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), řekl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu).

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá okolo 20 let.

V posledních týdnech tam situace eskalovala a podnik Diamo, který má sanaci haldy na starosti, ji pozastavil. Rozhořel se mimo jiné spor o to, zda materiály použité v oddělovací vzdušné stěně, která má bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, byly v pořádku, nebo ne. Jednotlivé strany podávají trestní oznámení.

"Budeme chtít převzít iniciativu, budeme chtít jednat se státem, protože ten problém bude mít na svých bedrech stát, nikoli město. Budeme chtít iniciativu hnát takovým směrem, aby došlo k vyřešení té situace v co nejkratším možném termínu. Domluvili jsme se aktuálně na tom, že se budeme s Diamem pravidelně scházet, ale v tomhle momentu se domlouvají i samostatné schůzky s jednotlivými ministerstvy," řekl primátor.

Město podle něj chce, aby byla halda odstraněna, a snaží se získat aktuální harmonogram, jaké budou další postupy prací, které k tomu povedou. "Samozřejmě existuje řada posudků, které říkají, že halda neprohořívá, stejně tak existuje řada posudků, které říkají, že prohořívá. Jsou tam různé studie, různé posudky, které se rozcházejí v tom, co všechno to vyluzuje do vzduchu. Samozřejmě laicky se dá určitě říct, že to v žádné variantě není úplně optimální. Dobrá zpráva je, že nám Diamo říká, a tady se tomu asi dá věřit, že v tenhle okamžik opravdu nehrozí bezprostřední nebezpečí prohoření ke skládce nebezpečného odpadu," řekl Dohnal.

Primátorův náměstek Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) řekl, že město nezajímají spory jednotlivých firem či majitelů pozemku, ale řešení. Ostrava si podle něj nemůže dovolit jakýkoli nadbytečný zdroj znečištění, jako je halda pocházející z bývalé hornické činnosti, když se ve městě netěží už 30 let. "Nejspíš v posledních letech Diamo ve svých krocích sanace haldy asi nepokračovalo technicky tak správně, protože se v podstatě rozšířila termická aktivita a je aktivnější než jakákoliv jiná halda, kterou na území Ostravy máme," řekl Boháč.

Prioritou je podle něj pokračovat v budování vzdušných stěn a oddělit to, co hoří, od toho, co nehoří, aby se rizika zmenšila. "Budeme se snažit přesvědčit vládu o tom, že pro Ostravu to je priorita, pro občany, kteří tam bydlí, je nesnesitelné bydlet v blízkosti hořící, termický aktivní haldy. Musíme vytvořit takovou sílu spolu s lidmi, aby se podařilo najít dostatek peněz pro Diamo," řekl Boháč.

