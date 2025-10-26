Ostrava má Koncepci zeleně, je návodem pro její údržbu a rozvoj
"Ne každý obyvatel Ostravy ví, že 90 procent občanů Ostravy, kteří tady bydlí, mají v docházkové vzdálenosti pěti minut nějaké zelené prostranství, což opravdu potvrzuje, že je Ostrava zeleným městem," uvedla Baránková Vilamová.
Podle náměstkyně je cílem města, aby zeleň nejen plnila své funkce, ale zároveň byla udržitelná. "Koncepce přináší podklad pro naše rozhodování, kam směřovat finance na rozvoj i údržbu zeleně, aby výsledek posloužil co nejvíce lidem. Je strategickým dokumentem, který umožní efektivnější plánování projektů, účinnější rozložení investic i lepší využití dotačních titulů pro konkrétní projekty,“ řekla Baránková Vilamová.
Koncepce má pomoci zlepšit kvalitu zelených prostranství a tím mimo jiné lépe čelit klimatickým změnám. "Ekologická stabilita krajiny má klíčový vliv na kvalitu života ve městě, ovlivňuje, do jaké míry je město odolné vůči extrémním teplotám či srážkám, suchu nebo záplavám či degradaci půdy," řekl náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Koncepce řadí zelená prostranství v Ostravě do kategorií. Mají napomoci při rozhodování o vhodných úpravách. Více péče i peněz na obnovu a údržbu zeleně má například směřovat do míst, která svou rozlohou a vybavením lákají větší počet lidí. Jde třeba o Bělský les či Komenského sady.
Koncepce zároveň zdůrazňuje, že zeleň by se ve městě měla vyskytovat na všech veřejných prostranstvích, přestože tam nemusí být dominantním prvkem. Na náměstích to například mohou být stromy poskytující stín lidem na lavičkách, v ulicích výsadbové pásy se stromořadím a před vstupy do významných budov třeba květinové záhony. Dokument zároveň doporučuje více využívat prvky, které umožní zadržování dešťové vody a zeleň díky nim lépe prospívá. Hlavním principem koncepce je pak propojení zelených ploch mezi sebou, ať už jde o parky ve městě nebo zelené plochy v krajině.
