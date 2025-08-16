Ostrava má nový Park nad rybníkem s pětimetrovou sochou obryně
Kromě obryně jsou v parku další umělecké prvky jako například okřídlená stonožka, dětská prolézačka v podobě stromu a housenky nebo dřevěný hrací domek ve tvaru sovy ukrývající kuchyňku. Součástí areálu je workoutové hřiště nebo prostor pro pétanque i grilování. Náklady na revitalizaci území byly téměř 21 milionů korun bez DPH, řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Architekt Ivan Tachezy uvedl, že místo bylo původně zarostlé kopřivami a do lesa vedla jen prošlapaná cesta. Přitom je slunečné a v blízkosti sídliště. "Řekli jsme si, že to je místo, které má velký potenciál a mohlo by se nějakým způsobem přiblížit lidem a vytvořit tady společensko-relaxační centrum," uvedl Tachezy. Snahou podle něj bylo vytvořit prostředí k odpočinku pro všechny věkové kategorie.
Projekt vznikl právě podle návrhu architekta Tachezyho, který navrhoval i Cestu vody, jejíž součástí jsou malé Priessnitzovy lázně, atrakce pro děti nebo naučná trasa. "Lokalita Bělského lesa představuje díky svému umístění, rozloze a přírodě blízkému charakteru unikátní prostor v rámci celého ostravského regionu," doplnil Tachezy.
Souběžně v lokalitě vzniká skatepark, jehož výstavbu má na starosti městský obvod Jih. Aktuálně se čeká na jeho kolaudaci a otevřít by se měl ještě o prázdninách. Celý areál bude nově pod dohledem správce. "Vzhledem k tomu, že se tady nakumulovalo už více dokončených projektů, bude tady správce, který bude mít na starost například drobné opravy, údržbu, odemykání a zamykání areálu a samozřejmě také úklid," uvedl Boháč.
Bělský les se rozkládá na ploše zhruba 160 hektarů. Obhospodařuje ho společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Součástí lesa je síť cest s cyklostezkami i turistickými trasami. V lesoparku najdou návštěvníci prameny, studánku Matky Boží a kapli Panny Marie Lurdské, altány či výukový areál, na okraji lesa je Křížová cesta.
