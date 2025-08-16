https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrava-ma-novy-park-nad-rybnikem-s-petimetrovou-sochou-obryne
Přihlášení

Ostrava má nový Park nad rybníkem s pětimetrovou sochou obryně

16.8.2025 20:06 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | Lukáš Kaboň / Magistrát města Ostravy
V nejlidnatější ostravské městské části Jih byl dokončen Park nad rybníkem. Vznikla tak pomyslná vstupní brána do Bělského lesa z přilehlého sídliště.
 
Dominantou relaxačně-sportovního areálu je pětimetrová socha obryně z akátového a dubového dřeva. Socha doplnila sedmimetrového dřevěného obra, který v Bělském lese vznikl jako součást projektu Cesta vody, jež propojuje dva prameny Výškovického potoka.

Kromě obryně jsou v parku další umělecké prvky jako například okřídlená stonožka, dětská prolézačka v podobě stromu a housenky nebo dřevěný hrací domek ve tvaru sovy ukrývající kuchyňku. Součástí areálu je workoutové hřiště nebo prostor pro pétanque i grilování. Náklady na revitalizaci území byly téměř 21 milionů korun bez DPH, řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Foto | Lukáš Kaboň / Magistrát města Ostravy

Architekt Ivan Tachezy uvedl, že místo bylo původně zarostlé kopřivami a do lesa vedla jen prošlapaná cesta. Přitom je slunečné a v blízkosti sídliště. "Řekli jsme si, že to je místo, které má velký potenciál a mohlo by se nějakým způsobem přiblížit lidem a vytvořit tady společensko-relaxační centrum," uvedl Tachezy. Snahou podle něj bylo vytvořit prostředí k odpočinku pro všechny věkové kategorie.

Projekt vznikl právě podle návrhu architekta Tachezyho, který navrhoval i Cestu vody, jejíž součástí jsou malé Priessnitzovy lázně, atrakce pro děti nebo naučná trasa. "Lokalita Bělského lesa představuje díky svému umístění, rozloze a přírodě blízkému charakteru unikátní prostor v rámci celého ostravského regionu," doplnil Tachezy.

Souběžně v lokalitě vzniká skatepark, jehož výstavbu má na starosti městský obvod Jih. Aktuálně se čeká na jeho kolaudaci a otevřít by se měl ještě o prázdninách. Celý areál bude nově pod dohledem správce. "Vzhledem k tomu, že se tady nakumulovalo už více dokončených projektů, bude tady správce, který bude mít na starost například drobné opravy, údržbu, odemykání a zamykání areálu a samozřejmě také úklid," uvedl Boháč.

Bělský les se rozkládá na ploše zhruba 160 hektarů. Obhospodařuje ho společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Součástí lesa je síť cest s cyklostezkami i turistickými trasami. V lesoparku najdou návštěvníci prameny, studánku Matky Boží a kapli Panny Marie Lurdské, altány či výukový areál, na okraji lesa je Křížová cesta.

Pražská EVVOluce

