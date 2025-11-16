Ostravská zoo má rekordní hnízdní sezonu supů, odchovat se podařilo osm mláďat
Letošních osm vylíhnutých mláďat je nejvyšší počet v historii ostravské zoo. Některá mláďata byla odchována v Ostravě, další v jiných institucích.
V zoo se letos vylíhli čtyři orlosupi bradatí. V jedné hnízdní sezoně je ale pár schopen odchovat jen jedno mládě, přestože samice obvykle snáší vejce dvě.
"Je to kvůli siblicidě, to je jevu, kdy silnější a obvykle starší mládě zabije slabšího sourozence. Chovatelé v zoologických zahradách se ale snaží o odchov co nejvíce mláďat, protože o to více jich pak může být vypuštěno do přírody," vysvětlila Nováková.
Druhá mláďata obou párů z Ostravy byly převezena k pěstounským párům orlosupů do partnerských zoologických zahrad v Liberci a švýcarském Goldau, kde je náhradní rodiče přijali a mláďata byla úspěšně odchována.
Odchovat se podařilo i dva supy hnědé. Když chovatelé ověřili, že první snesené vejce je oplozené, odebrali jej páru a umístili do líhně. "Tím u samice vyprovokovali druhou snůšku. Podobně se to děje i v přírodě, když ptáci z nějakého důvodu o vejce přijdou. V případě supů hnědých je každé odchované mládě velmi cenné," uvedla Nováková. Samice snesla druhé vejce, které bylo rovněž oplozené.
"Na hnízdo jsme vrátili první vejce a to druhé nechali vylíhnout v líhni. Několikadenní mládě jsme pak odvezli adoptivnímu páru supů v rakouské chovné stanici Greifvogelwarte Landskron, který mládě přijal a úspěšně odchoval," uvedl Vrána.
Dvě mláďata byla i u supů mrchožravých, kteří jsou schopni odchovat i více mláďat najednou. "Na základě zkušeností z předešlých let nechali ošetřovatelé letošní druhé mládě vylíhnout v líhni, několik dní je dokrmovali a na hnízdo k rodičům a sourozenci přidali až později. Rodiče pak starostlivě pečovali o oba potomky," doplnila mluvčí.
V tomto roce zahnízdil v Ostravě i pár supů bělohlavých, který odchoval jedno mládě. Po komplikované zlomenině křídla ho ale chovatelé museli utratit.
reklama