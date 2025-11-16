https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostravska-zoo-ma-rekordni-hnizdni-sezonu-supu-odchovat-se-podarilo-osm-mladat
Ostravská zoo má rekordní hnízdní sezonu supů, odchovat se podařilo osm mláďat

16.11.2025 17:37 | OSTRAVA (ČTK)
Mladý sup hnědý.
Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada měla letos mimořádnou hnízdní sezonu supů. Odchovat se podařilo osm těchto mrchožravých dravců, z nichž sedm bude pobývat ve volné přírodě. Čtyři už byli vypuštěni, další tři budou do přírody vysazeni příští rok, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
 
Zoo chová všechny čtyři druhy supů, které se vyskytují v evropské přírodě, tedy supy hnědé, supy bělohlavé, orlosupy bradaté a supy mrchožravé. "Všechny druhy se u nás úspěšně rozmnožují. Díky tomu je naše zoo dlouhodobě zapojena do mezinárodních záchranných projektů, v rámci nichž bezplatně poskytujeme přirozeně odchované mladé jedince všech těchto druhů pro vypuštění do přírody," uvedl vedoucí zoologického oddělení II. Petr Vrána.

Letošních osm vylíhnutých mláďat je nejvyšší počet v historii ostravské zoo. Některá mláďata byla odchována v Ostravě, další v jiných institucích.

V zoo se letos vylíhli čtyři orlosupi bradatí. V jedné hnízdní sezoně je ale pár schopen odchovat jen jedno mládě, přestože samice obvykle snáší vejce dvě.

"Je to kvůli siblicidě, to je jevu, kdy silnější a obvykle starší mládě zabije slabšího sourozence. Chovatelé v zoologických zahradách se ale snaží o odchov co nejvíce mláďat, protože o to více jich pak může být vypuštěno do přírody," vysvětlila Nováková.

Druhá mláďata obou párů z Ostravy byly převezena k pěstounským párům orlosupů do partnerských zoologických zahrad v Liberci a švýcarském Goldau, kde je náhradní rodiče přijali a mláďata byla úspěšně odchována.

Odchovat se podařilo i dva supy hnědé. Když chovatelé ověřili, že první snesené vejce je oplozené, odebrali jej páru a umístili do líhně. "Tím u samice vyprovokovali druhou snůšku. Podobně se to děje i v přírodě, když ptáci z nějakého důvodu o vejce přijdou. V případě supů hnědých je každé odchované mládě velmi cenné," uvedla Nováková. Samice snesla druhé vejce, které bylo rovněž oplozené.

"Na hnízdo jsme vrátili první vejce a to druhé nechali vylíhnout v líhni. Několikadenní mládě jsme pak odvezli adoptivnímu páru supů v rakouské chovné stanici Greifvogelwarte Landskron, který mládě přijal a úspěšně odchoval," uvedl Vrána.

Dvě mláďata byla i u supů mrchožravých, kteří jsou schopni odchovat i více mláďat najednou. "Na základě zkušeností z předešlých let nechali ošetřovatelé letošní druhé mládě vylíhnout v líhni, několik dní je dokrmovali a na hnízdo k rodičům a sourozenci přidali až později. Rodiče pak starostlivě pečovali o oba potomky," doplnila mluvčí.

V tomto roce zahnízdil v Ostravě i pár supů bělohlavých, který odchoval jedno mládě. Po komplikované zlomenině křídla ho ale chovatelé museli utratit.

