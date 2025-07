Ostravská zoo odchovává čtvrté mládě ohroženého šimpanze hornoguinejského

Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada odchovává čtvrté mládě šimpanze hornoguinejského, který je kriticky ohroženým poddruhem šimpanze. S chovem tohoto lidoopa začala zahrada v roce 2016, první mládě tam přišlo na svět v roce 2020, další o tři roky později a také loni. Novinářům to dnes řekla mluvčí zoo Šárka Nováková."Mládě porodila třináctiletá samice, která doposud vlastní mládě neodchovala. V loňském roce sice rodila, ale mládě nepřežilo. Chovatelé jsou proto napjatí, jak si samice povede tentokrát. Aby se mohla v klidu soustředit na svou rodičovskou úlohu a celá skupina se připravila na novou situaci, byl několik dní uzavřen Pavilon evoluce. Nyní je už opět přístupný návštěvníkům," uvedla mluvčí.

Matka je podle ní klidná a mláděti se věnuje. "Pomohlo jí k tomu bezesporu to, že v posledních letech mohla pozorovat jiné samice, jak pečují o svá mláďata. Samice primátů nemají péči o potomky vrozenou, ale učí se ji od starších samic. I tak ale ještě není vyhráno. Chovatelé do odchovu nijak nezasahují a se zvířaty se nekontaktují, a to ani s mláďaty. Vše nechávají na samicích a ostatních členech skupiny tak, jako by to probíhalo i v přírodě," doplnila Nováková.

Šimpanz hornoguinejský je nejohroženějším poddruhem šimpanze. V přírodě žije v lesnatých savanách a v deštných lesích západní Afriky, v několika zemích byl již vyhuben. V Červeném seznamu je veden v kategorii kriticky ohrožený. Hlavními příčinami ohrožení je znehodnocování jeho přirozeného prostředí i pronásledování člověkem. Počet jedinců v divoké populaci je odhadován na 18.000 až 65.000 jedinců.

reklama