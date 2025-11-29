Ostravská zoo při dvouletém průzkumu v areálu objevila 35 druhů nočních motýlů
Uvedla, že noční motýli jsou skupinou různých čeledí z řádu motýli. V Česku jich žije okolo 1100 druhů. "Motýli patří mezi rychle ubývající skupinu živočichů. Jejich druhové spektrum může indikovat kvalitu prostředí. Zatímco druhy denních motýlů nám jsou v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava do velké míry známy, nočním zatím nebyla věnována dostatečná pozornost,“ uvedla Marie Hánová z oddělení ochrany přírody.
S výzkumem pracovníci zoo začali na podzim 2023 a využívají metodu vábení na světlo. Nejzajímavějším nálezem byl očkovec babykový. "Motýl z čeledi píďalkovití je obyvatelem teplých oblastí jihovýchodní Evropy a centrální Asie. U nás se vyskytuje vzácně, především na jižní Moravě," uvedla Nováková. Nejvýraznějším znakem tohoto motýla jsou bílá očka obklopená tmavými skvrnami na žlutavých křídlech, jejichž rozpětí dosahuje až 25 milimetrů.
Pracovníky zoo naopak nepotěšil výskyt zavíječe zimostrázového. "Tento na pohled krásný motýl z čeledi travaříkovití je u nás nepůvodním druhem, který se dříve vyskytoval jen v jihovýchodní Asii, ale pravděpodobně s dovozem rostlin byl zavlečen i do jiných oblastí. U nás se poprvé objevil v roce 2011 a dnes je rozšířen po celé ČR. Známý je především jako škůdce zimostrázu neboli buxusu," řekla Nováková.
S monitorováním nočních motýlů chce zoo pokračovat i v následující sezoně. "Chceme prozkoumat všechny typy biotopů, které se v areálu nacházejí. Zároveň bude důležité pokrýt co nejširší časové rozpětí roku, neboť každý druh se vyskytuje v jiném období sezóny," doplnila mluvčí.
