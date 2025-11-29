https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostravska-zoo-pri-dvouletem-pruzkumu-v-arealu-objevila-35-druhu-nocnich-motylu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ostravská zoo při dvouletém průzkumu v areálu objevila 35 druhů nočních motýlů

29.11.2025 01:48 | OSTRAVA (ČTK)
Zavíječ zimostrázový
Zavíječ zimostrázový
Foto | M. Hánová / Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada při dvouletém průzkumu odhalila ve svém areálu zatím 35 druhů nočních motýlů. Největším překvapením byl objev očkovce babykového, který se v Česku vyskytuje velmi vzácně. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
 
"Přírodní areál ostravské zoologické zahrady skýtá příznivé podmínky pro řadu volně žijících živočichů i planě rostoucích rostlin. Mnohé z nich patří i k vzácným druhům. V minulých letech zde probíhal monitoring výskytu vážek nebo netopýrů, který přinesl velmi zajímavé výsledky. V minulých dvou letech proběhl další výzkum, tentokrát zaměřený na výskyt nočních motýlů," uvedla Nováková.

Uvedla, že noční motýli jsou skupinou různých čeledí z řádu motýli. V Česku jich žije okolo 1100 druhů. "Motýli patří mezi rychle ubývající skupinu živočichů. Jejich druhové spektrum může indikovat kvalitu prostředí. Zatímco druhy denních motýlů nám jsou v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava do velké míry známy, nočním zatím nebyla věnována dostatečná pozornost,“ uvedla Marie Hánová z oddělení ochrany přírody.

Očkovec babykový
Očkovec babykový
Foto | M. Hánová / Zoo Ostrava

S výzkumem pracovníci zoo začali na podzim 2023 a využívají metodu vábení na světlo. Nejzajímavějším nálezem byl očkovec babykový. "Motýl z čeledi píďalkovití je obyvatelem teplých oblastí jihovýchodní Evropy a centrální Asie. U nás se vyskytuje vzácně, především na jižní Moravě," uvedla Nováková. Nejvýraznějším znakem tohoto motýla jsou bílá očka obklopená tmavými skvrnami na žlutavých křídlech, jejichž rozpětí dosahuje až 25 milimetrů.

Pracovníky zoo naopak nepotěšil výskyt zavíječe zimostrázového. "Tento na pohled krásný motýl z čeledi travaříkovití je u nás nepůvodním druhem, který se dříve vyskytoval jen v jihovýchodní Asii, ale pravděpodobně s dovozem rostlin byl zavlečen i do jiných oblastí. U nás se poprvé objevil v roce 2011 a dnes je rozšířen po celé ČR. Známý je především jako škůdce zimostrázu neboli buxusu," řekla Nováková.

S monitorováním nočních motýlů chce zoo pokračovat i v následující sezoně. "Chceme prozkoumat všechny typy biotopů, které se v areálu nacházejí. Zároveň bude důležité pokrýt co nejširší časové rozpětí roku, neboť každý druh se vyskytuje v jiném období sezóny," doplnila mluvčí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mládě hrocha obojživleného Foto: Helena Hubáčková Safari Park Dvůr Králové V zoo Dvůr Králové se narodili hroch a mládě ohrožené žirafy Rothschildovy Panda velká Foto: Blake Lennon Flickr Jediný pár pand velkých ve Francii se dnes předčasně vrací do Číny Orlicie bornejská Foto: Petr Hamerník Zoo Praha V Zoo Praha se poprvé podařil přirozený odchov kriticky ohrožených orlicií

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist