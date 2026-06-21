Ostravská zoo si s pražskou vyměnila sloní samce
Podle zooložky Pavly Slavíčkové je přitom jedna z ostravských samic dlouhodobě vhodná k rozmnožování, proto zoo po konzultacích s koordinátorem chovu přistoupila k výměně samců. Do Ostravy tak byl dovezen zkušený chovný samec z pražské zoo, narozený v roce 1983, který je otcem více než 15 mláďat.
"V Praze postupně dospívá jeho dcera a to je také jeden z důvodů, proč zde nemohl chovný samec zůstat déle. Kvůli udržení stabilní a geneticky variabilní populace v lidské péči je nutné předcházet příbuzenskému křížení, a proto je jeho odchod logickým krokem,“ řekl vrchní chovatel slonů Zoo Praha Martin Kristen.
Přesuny sloních samců mezi zoologickými zahradami jsou podle Novákové poměrně běžné. Na rozdíl od samic, které žijí ve stabilních rodinných skupinách, jsou totiž samci přirozeně spíše samotářští a v dospělosti se pohybují mezi skupinami.
Ostravští chovatelé samce na přesun intenzivně připravovali od konce loňského roku. Součástí přípravy byl pravidelný trénink zaměřený na manipulaci a dobrovolnou spolupráci zvířete. Zároveň v obou zahradách zvířata podstupovala veterinární vyšetření. "K tréninku sloužil také speciálně upravený lodní kontejner umístěný ve výběhu samce, který byl využíván k postupnému navykání slona na nástup do transportního boxu," řekla Slavíčková.
Oba slony doprovázeli do nových domovů jejich chovatelé, kteří na místě zůstanou asi týden. "Právě první dny po transportu je přítomnost člověka, kterého slon dobře zná, významnou oporou. Chovatelé zároveň předávají kolegům své zkušenosti s konkrétním zvířetem, jeho povahou, návyky i způsobem práce s ním," doplnila Slavíčková.
Pavilon slonů v Zoo Ostrava bude nyní několik dní uzavřen. Návštěvníci ale mohou slony vidět po většinu dne ve venkovních výbězích, včetně nového samce, který má rovněž přístup do venkovních prostor.
Pavilon slonů v Zoo Praha zůstává otevřený. Slonice budou k vidění ve venkovních výbězích, zatímco v případě sloního samce o tom rozhodnou chovatelé podle průběhu jeho aklimatizace v novém prostředí.
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