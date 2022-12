Ostravská zoo zůstane otevřená i o Vánocích, děti budou mít vstup zdarma

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavel Vlček / Zoo Ostrava Zoo v zimě

Ostravská zoologická zahrada zůstane už tradičně otevřena i o vánočních svátcích, na silvestra a Nový rok. Připraven bude vánoční program a děti do 15 let budou mít na Štědrý den a následující dva sváteční dny vstup do zahrady zdarma, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.

"Na Štědrý den bude zoo otevřena jako kterýkoli jiný den, tedy od 09:00 do 16:00, pokladny a pavilony se uzavřou o hodinu dříve. Tradičně se uskuteční i speciální štědrodenní komentované setkání u vybraných druhů zvířat," uvedla Nováková. Návštěvníci se tak mohou dozvědět zajímavosti ze života pand, žralůčků, šimpanzů nebo hrochů.

"Zájemci mohou na Štědrý den i celou zimu nadělit volně žijícím ptákům. Do krmítek, kterých je po zoo nainstalováno několik, mohou nasypat s sebou přinesené krmení, například slunečnicová a další semínka, případně umístit lojovou kouli, nejlépe bez plastové síťky. Vhodné ptačí krmení je k dispozici zdarma na požádání také u vstupu do zoo," řekla mluvčí.

O vánočních prázdninách mohou lidé zavítat i do pěstebních skleníků v botanickém zázemí zoo, které nejsou veřejnosti obvykle přístupné. "Zájemci se mohou těšit na pestrou kolekci užitkových rostlin z celého světa, například ananasy, různé druhy citrusů, banánovníky nebo rozličné koření," doplnila mluvčí.

Prohlídky se budou konat od 27. do 29. prosince vždy v 11:00. Trvají přibližně 60 až 80 minut a jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo. Kvůli omezené kapacitě je ale vhodné se na ně předem objednat. Sraz zájemců je u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce.

