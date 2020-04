Ostrov Niue se oficiálně stal královstvím noční oblohy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mark Russell / Mark Russell / International Dark-Sky Association Ostrov Niue ležící v Tichém oceánu je královstvím noční oblohy.

Ostrůvek Niue v Tichém oceánu je možná nejlepším místem na planetě pro pozorování hvězdné oblohy a rozhodně stojí za návštěvu, napsala v pondělí televize CNN. Niue, ležící mezi Fidži a Cookovými ostrovy ve vzdálenosti asi 2400 kilometrů od Nového Zélandu, získalo speciální status od Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (IDA), která se zabývá ochranou noční oblohy a je světově uznávanou autoritou.

"Hvězdy a noční obloha nad Niue mají velký význam pro životní prostředí, způsob života místních lidí, jejich kulturu i zdraví," řekla mluvčí agentury Niue Tourism. Jako kandidát na ocenění se Niue zavázalo ke snižování světelného znečištění a například v celé zemi zmodernizovalo dosavadní pouliční osvětlení.

Samosprávný stát Niue, volně přidružený k Novému Zélandu, se rozkládá na korálovém atolu o rozloze 263 kilometrů čtverečních, což odpovídá polovině rozlohy Prahy. Žije zde 1600 obyvatel, převážně Polynésané. Niue patří také díky své izolovanosti k nejméně navštěvovaným místům na světě. Turisté se zde kromě pozorování noční oblohy mohou věnovat například prozkoumávání jeskyní, plavání či potápění v křišťálově čisté vodě, ve které je vidět až na 100 metrů, jak uvádí IDA.

V Česku se nacházejí tři rezervace noční oblohy, a to v Jizerských horách, Beskydech a v okolí městečka Manětín na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Podle Pavla Suchana z České astronomické společnosti (ČAS) jsou nejlepší místa v Česku pro pozorování hvězdné oblohy kromě těchto tří rezervací také Šumava a Novohradské hory. Z území ČR by mělo být za jasné noční oblohy vidět 3000 hvězd, světelný smog to ale znemožňuje. "Na českém venkově jich lze spatřit kolem 1500, na horách až ke 2000, ve městech už jen stovky či desítky," upřesnil před časem Suchan.

