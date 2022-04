Panasonic investuje 600 miliard JPY do automobilových baterií a softwaru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Japonská společnost Panasonic investuje v rozmezí tří let 600 miliard jenů (108,2 miliardy Kč) do automobilových baterií a softwaru pro správu dodavatelských řetězců. Tyto oblasti považuje za klíčové pro svůj rozvoj. S odvoláním na oznámení firmy o tom informovala agentura Bloomberg.

Japonská společnost hodlá investovat 400 miliard jenů do "růstových oblastí", včetně bateriových článků pro elektromobily, a dalších 200 miliard jenů do "technologických pilířů", jako je vodíková energie. Ve stejném období, tedy do konce fiskálního roku 2024, chce firma dosáhnout provozního zisku 1,5 bilionu jenů.

Podnik s více než stoletou historií, který byl dříve na špici světového prodeje spotřební elektroniky, hledá nové cesty růstu. Předchozí šéf společnosti Kazuhiro Cuga se téměř devět let zbavoval problémových segmentů, například plazmových televizorů.

Loni v dubnu převzal vedení podniku Juki Kusumi. Ten zeštíhlenou a již neztrátovou společnost loni transformoval na holding a díky této struktuře bude moci snáze rozhodovat o investicích do dlouhodobého růstu, napsala agentura Bloomberg. Loni v červnu uvedl, že hodlá dva roky věnovat zvyšování specializace zbývajících divizí. Počítal se zvýšením efektivity, a tím pádem i hotovosti pro nové aktivity, včetně fúzí a akvizic.

Jednou z těchto oblastí jsou dodávky baterií do elektromobilů. V březnu japonská média informovala, že Panasonic hledá ve Spojených státech pozemek pro velkou továrnu na výrobu nového typu baterií pro elektromobily Tesla. Továrna v hodnotě několika miliard dolarů by podle Bloombergu mohla zahájit provoz již v roce 2024.

Panasonic se zaměřil též na software pro správu dodavatelských řetězců. Loni koupil za 7,1 miliardy dolarů (156,5 miliardy Kč) americkou softwarovou společnost Blue Yonder. Jednalo se o největší akvizici firmy Panasonic za posledních deset let. Blue Yonder poskytuje například systémy využívající umělou inteligenci pro předpovídání poptávky a automatické objednávání zboží.

Japonská společnost doufá, že podpoří své hardwarové aktivity tím, že je propojí se softwarem. Podnik má velký podíl na trzích s kamerami pro obchody a s přenosnými čtečkami čárových kódů, které se používají v logistických zařízeních. Spojení se softwarem pro správu dodavatelských řetězců by mělo zvýšit hodnotu těchto produktů.

