https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/panav-vyrobil-pro-blatenskou-rybu-svuj-prvni-prives-na-prepravu-zivych-ryb
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Panav vyrobil pro Blatenskou rybu svůj první přívěs na přepravu živých ryb

13.12.2025 17:58 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Společnost Panav ze Senice na Hané na Olomoucku, která patří mezi největší výrobce přívěsů a návěsů ve střední Evropě, pro společnost Blatenská ryba zkonstruovala a vyrobila svůj první plošinový přivěs na přepravu živých ryb. Rybářství z Blatné na Strakonicku přívěs využije při transportu kaprů k českým i zahraničním odběratelům. ČTK to sdělil předseda představenstva a generální ředitel společnosti Panav Pavel Paprskář.
 
"Při výrobě jsme jako vždy vycházeli z požadavků zákazníka. Výsledkem je originální přívěs se spoustou zajímavých detailů. Podlahu například tvoří hliníkové protiskluzové plechy, které jsou odolné vůči chemickým posypům vozovky v zimním období, kdy dochází nejčastěji k transportu živých ryb. Přívěs je vybaven také držáky na hadice, podběrákem a pracovním osvětlením. Koryto, které slouží k vypouštění ryb, jsme umístili pod ložnou plochu do zadní části přívěsu," uvedl Paprskář.

Společnost Blatenská ryba živé kapry převáží k zákazníkům i do vzdálenosti 1000 kilometrů. "Ryby musí být i po takovéto cestě v perfektní kondici. Proto mezi speciální vybavení přívěsu patří i lahve s tekutým kyslíkem. Hledali jsme výrobce, který nám dokáže vyjít vstříc. Našli jsme ho ve společnosti Panav," uvedl jednatel firmy Blatenská ryba Jiří Bláha. Rybáři přívěs zapojí za podobně vybavený nákladní automobil a díky tomu dokážou najednou převézt až 15 tun ryb. "Optimalizujeme tak naše náklady na dopravu na dlouhé vzdálenosti," podotkl Bláha.

Tradice štědrovečerního kapra je podle Bláhy nejsilnější v Česku a na Slovensku, ale oblíbeným pokrmem je kapr i v Polsku nebo Německu. Do těchto zemí blatenští rybáři na konci roku kapry vyvážejí. Na export směřuje až 80 procent produkce rybářství, které na Strakonicku, Písecku a Příbramsku hospodaří téměř na 1500 hektarech rybníků.

Firma Panav, která je od roku 2011 součástí strojírenské skupiny AML Holding, zaměstnává 180 lidí. Podnik vyrábí valníková, sklápěcí, skříňová či kontejnerová vozidla. Do jeho výrobního portfolia patří i podvalníky, nosiče výměnných nástaveb a speciální vozidla. Loni společnost vyrobila 765 přívěsů a návěsů, jejichž počet byl stejný jako v roce 2023. Panav v posledních dvou letech exportoval 17 procent produkce.

Mezi významné zákazníky firmy Panav patří česká armáda. Společnost letos na jaře získala armádní kontrakt v hodnotě 190 milionů korun na výrobu 160 valníkových přívěsů. Přívěsy budou určeny pro převoz loženého materiálu pod plachtou či bez ní, na valníky lze uložit i kontejnery. České armádě společnost letos dodala i speciální přívěsy s nivelační hydraulikou určené pro mobilní chemické laboratoře.

Podnik Panav v letošním roce uspěl také v tendru belgické armády na dodávku 204 přívěsů pro převoz kontejnerů v hodnotě 11,21 milionu eur (zhruba 272 milionů korun). Belgický kontrakt je první přímou vojenskou zahraniční zakázkou firmy Panav.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

