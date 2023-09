Panda narozená v nizozemské zoo byla odeslána do Číny, má zlepšit vztahy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Fan Sing, což je první a zatím jediná panda narozená v Nizozemsku, odcestovala do Číny. Tam bude samička umístěna do chovné stanice, která usiluje o zachování tohoto ohroženého druhu. Čína pandy do zahraničí výhradně půjčuje a donedávna je používala jako nástroj své zahraniční politiky. Nizozemsko doufá, že panda zlepší vztahy mezi oběma zeměmi, které ochladly po omezení dovozu čipů do Nizozemska, uvedla agentura AP.

Tříletému zvířeti uspořádali v Ouwehands Zoo ve středním Nizozemsku rozlučkovou oslavu, panda patřila k největším lákadlům zahrady. Na převoz ji trénovali v bedně a včera byla panda převezena na letiště Schiphol, vzdálené asi hodinu cesty. Doprovázel ji ošetřovatel ze zoo a čínský veterinář, napsal server De Telegraaf.

"Rád bych vyjádřil naději, že v Nizozemsku narozená panda Fan Sing přispěje nejen k ochraně přírody, záchraně druhů a biodiverzity, ale že bude nadále posilovat i vztahy mezi Nizozemskem a Čínou," uvedl ředitel asijské sekce na nizozemském ministerstvu zahraničí Wouter Jurgens. Dodal, že tato panda je podle něj "symbolem zvláštních vztahů" obou zemí.

Vztahy mezi Haagem a Pekingem v posledních měsících ochladly po rozhodnutí Nizozemska omezit prodej pokročilých procesorů. Vláda uvedla, že krok není zaměřen proti žádné konkrétní zemi. Podle agentury AP ale bylo omezení vnímáno jako součást snahy zamezit Číně v přístupu k materiálům, které by mohly být využity pro vojenské technologie.

Peking desítky let půjčoval pandy do zoologických zahrad ve spřátelených zemích. V poslední době ale Čína začala zvířata pronajímat za komerčních podmínek, uvedla AP.

Fan Sing se narodila 1. května 2020 a ošetřovatelé dlouho věřili, že jde o samečka. Teprve loňské testy, které předcházely cestě do Číny, ukázaly, že je to samička. Její rodiče byli přivezeni do Nizozemska ze Sečuánu v roce 2017. Součástí dohody byl závazek, že všechna mláďata, která se jim narodí, budou odeslána do Číny dříve, než dosáhnou věku čtyř let.

