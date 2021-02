Pandemie je oproti klimatickým změnám snadný problém, míní Gates

Pavel Hanzl 15.2.2021 18:05 Reaguje na smějící se bestie

To jsou vždycky takové informace typu výstřel do tmy, které nic neříkají. Není tam definované to bohatství, ani nějaký důsledk na lidstvo. Kdyby to bylo 0,5% nebo 50%, byl by to nějaký rozdíl?

Odpovědět