Pár čápů v chomutovském zooparku se letos shledal nezvykle brzy

Pár čápů bílých hnízdící v chomutovském zooparku se letos po zimě shledal nezvykle brzy. Za samičkou, která chladné měsíce strávila v Česku, se sameček z teplých krajů vrátil už v polovině února. Samička v tuzemsku zůstává, protože se to naučila od svého předchozího partnera. Čápi bílí jsou zvlášť chráněný druh ptáků.

Čápi se do ČR po zimě vracejí obvykle až v březnu. "Podle našeho ornitologa je to jeden z nejranějších příletů za celou dobu, co čápy v zooparku máme," uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová. Podle ornitologa zooparku Petra Hory čápi začínají své zimní návyky měnit a stále víc jich ani neodlétá, což může souviset s postupným oteplováním klimatu. "Čápi zjistili, že tu mohou přečkat zimu s dostatkem potravy, tak nemají potřebu odlétat. V Čechách takto zůstávají desítky ptáků," uvedl Hora.

Přezimování v chomutovském zooparku se mezi sebou postupně naučilo několik čápů. "Začalo to před lety, kdy jsme tu měli čápa s handicapem. Musel přes zimu zůstat v okolí zooparku, protože stovky kilometrů dlouhý let za teplem by nezvládl," líčí počátky "tradice" Hora. Další zimní období s ním v zooparku strávila jeho družka, která později tento zvyk přenesla na nového partnera a ten po jejím uhynutí zase na další samici. Nynější čápice původem z Francie je tak už několikátá po sobě, která tento návyk převzala.

Chomutovský samec se zimy v teplých krajích zatím nevzdal, v září ze zooparku odletěl i se čtyřmi mláďaty, která se svou partnerkou odchoval. Není okroužkovaný, takže není jisté, kde zimu strávil. Čápi bílí v chomutovském zooparku hnízdí téměř 35 let. Své hnízdo tu mají na vysokém torzu dubu u horního rybníka.

Ze svých zimovišť se v posledních desetiletích začínají dříve vracet hlavně ptáci, kteří odlétají jen do Středomoří, například pěvci, řekla ČTK Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Většina čápů bílých se však stále vrací kolem svatého Řehoře, který má svátek 12. března. Obecně dříve přilétají čápi v západní části ČR, odkud už na zimu často nemíří až do Afriky, ale jen do Španělska nebo Portugalska. Pozdější jsou návraty čápů z východní části ČR, kteří zimu stále tráví v jižní Africe.

Hnízdění čápů bílých v Česku zaznamenává mapa, kterou má Česká společnost ornitologická na svém webu.

