Pár orlosupů odchovává v Zoo Ostrava třetí mládě, poprvé bez pomoci chovatelů

Pár orlosupů bradatých odchovává v Zoologické zahradě Ostrava své třetí mládě, ale poprvé bez pomoci chovatelů. Chovatelé tak přihlížejí jen prostřednictvím kamery nad hnízdem, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Jedná se o méně zkušený pár orlosupů, jenž dosud při odchovu potřeboval asistenci chovatelů, kteří se starali o inkubaci v líhni či dokrmování mláděte. Vejce snesla samice loni 14. prosince a s partnerem o ně příkladně pečovali. "Pravidelně se na vejci střídali, stále se i pářili a nosili vlnu na hnízdo, což značilo, že je v chování páru vše v pořádku," uvedla mluvčí.

O devět dní později snesla samice druhé vejce, což může odchov zkomplikovat. "U orlosupů je znám jev zvaný siblicida, kdy silnější mládě usmrtí to slabší, a pár tak odchová vždy jen jedno mládě. Proto druhé vejce odebíráme do líhně," uvedla chovatelka Michaela Zimmermannová. Pokud je druhé vejce oplozené, chovatelé vejce nebo již vylíhlé mládě podkládají párům, které o vlastní vejce přišly, případně měly vejce neoplozené.

"Zkušenosti z roku 2022 však ukázaly, že samice nesnese naši přítomnost na hnízdě, byť by se jednalo o krátké odebrání vejce. S koordinátorem Evropského ex situ programu pro tyto dravce jsme se dohodli, že do hnízdění nebudeme nijak zasahovat a druhé vejce na hnízdě ponecháme. Situaci jsme pouze monitorovali," řekla chovatelka.

Mládě se vylíhlo 6. února. "Klubaní mláděte proběhlo jako z učebnice, pár byl trpělivý a v pravý čas pomohl mláděti ze skořápky. Hned druhý den samice donesla na hnízdo krmení a začala mládě krmit. Mládě bylo silné, životaschopné, krásně drželo hlavičku a natahovalo se pro krmení," popsala Nováková.

Po sedmi dnech ale začala být samice nervózní, při krmení mláděte se často rozhlížela po okolí a nesoustředila se. "Objevilo se i pár výpadů na mládě, takže jsme museli udělat nějaká opatření, abychom samici uklidnili. Proto jsme uzavřeli cestu kolem voliér pro návštěvníky," uvedla Zimmermannová.

Samci chybí zkušenosti se správným podáváním potravy a zatím nebyl schopen mládě plnohodnotně nakrmit. "To může být jeden z důvodů, proč samici vyruší každá maličkost, a proto pár potřebuje absolutní klid. První známky krmení ze strany samce chovatelé pozorovali až 14. den věku mláděte," uvedla Nováková. Druhé vejce se vůbec nevylíhlo.

Pro tento pár je podle Novákové velice důležitý každý další den s mládětem na hnízdě, aby mohl posbírat zkušenosti. "Přirozený odchov mláďat rodiči, případně pěstouny svého druhu, je nutnou podmínkou mezinárodního repatriačního projektu Návrat orlosupa bradatého do evropské přírody, do něhož je Zoo Ostrava zapojena od roku 2009 a v rámci něhož bezplatně poskytla už 18 mladých orlosupů pro vypuštění do volné přírody," uvedla Nováková.

Zoo Ostrava chová ještě jeden starší a zkušenější pár orlosupů. "Měl také dvě vejce, ale zárodek ve starším uhynul. Mladší vejce se zatím vyvíjí v inkubátoru, líhnout by se mělo okolo 18. března. Rodiče sedí na podkladku," uvedla Nováková.

