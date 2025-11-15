https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-dokoncily-odbahneni-cicaku-vznikly-nove-tune-pro-obojzivelniky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pardubice dokončily odbahnění Čičáku, vznikly nové tůně pro obojživelníky

15.11.2025 16:53 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V parku Na Špici v Pardubicích nedávno skončilo odbahnění slepého ramene Labe, známého jako Čičák. Trvalo 45 dní a odborná firma při práci používala 3D zobrazení, aby viděla na dno. Sediment město využije při úpravě městské zeleně. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Za odbahnění zaplatí radnice 11,2 milionu korun, z toho necelých 7,7 milionu korun korun činí dotace.
 
Díky odbahnění bude v Čičáku víc kyslíku. V západní části firma bahno netěžila, aby tam byly vhodné podmínky především pro potěr ryb a život obojživelníků.

K těžbě firma používala bagr s drapákem, který bahno nabíral. Celkem ho vytěžil 3500 metrů krychlových. Auta bahno odvážela po silnici nebo ho nakládala na loď, která ho odvážela po Labi do areálu bývalých kasáren Hůrka.

Hromady sedimentu teď na rozsáhlé ploše schnou, město je později využije. "Na Hůrkách je dočasné úložiště. Uděláme rozbory sedimentu, něco snad bude vhodné přidávat do zeminy, která se používá na záhony. Část by se mohla dát do výkopů při našich investičních akcích nebo když opravujeme cesty v lesích, může se materiál zamíchat do spodní části," řekla Klčová.

Na jaře firma ještě upraví břehy Čičáku. Při odbahnění vytvořila také dvě tůně pro obojživelníky. "Jedna tůň bude stále pod vodou, druhá je teď bez vody a bude se zaplavovat podle toho, jak bude stoupat hladina," dodala Klčová.

Čičák vznikl nedaleko soutoku Labe a Chrudimky při regulaci Labe v 60. letech minulého století. Město ho plánovalo odbahnit už v roce 2013 před úpravami parku Na Špici, nepodařilo se mu ale vybrat firmu, která by práce za přijatelné náklady provedla. Dodavatel tehdy nabízel cenu deset milionů korun. Při další soutěži před třemi lety by odbahnění vyšlo zhruba na 25 milionů korun, proto ho město opět odložilo.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Přírodní meandry Frýdlantské Ondřejnice Foto: Lesy ČR Lesy ČR obnovily koryta dvou říček v Moravskoslezském kraji Jez Šargoun na Malé Vodě u Litovle Foto: Povodí Moravy Oprava jezu u Litovle zvýší jeho bezpečnost při povodních a zlepší migraci ryb Bagr v akci Foto: Depositphotos Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist