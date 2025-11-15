Pardubice dokončily odbahnění Čičáku, vznikly nové tůně pro obojživelníky
K těžbě firma používala bagr s drapákem, který bahno nabíral. Celkem ho vytěžil 3500 metrů krychlových. Auta bahno odvážela po silnici nebo ho nakládala na loď, která ho odvážela po Labi do areálu bývalých kasáren Hůrka.
Hromady sedimentu teď na rozsáhlé ploše schnou, město je později využije. "Na Hůrkách je dočasné úložiště. Uděláme rozbory sedimentu, něco snad bude vhodné přidávat do zeminy, která se používá na záhony. Část by se mohla dát do výkopů při našich investičních akcích nebo když opravujeme cesty v lesích, může se materiál zamíchat do spodní části," řekla Klčová.
Na jaře firma ještě upraví břehy Čičáku. Při odbahnění vytvořila také dvě tůně pro obojživelníky. "Jedna tůň bude stále pod vodou, druhá je teď bez vody a bude se zaplavovat podle toho, jak bude stoupat hladina," dodala Klčová.
Čičák vznikl nedaleko soutoku Labe a Chrudimky při regulaci Labe v 60. letech minulého století. Město ho plánovalo odbahnit už v roce 2013 před úpravami parku Na Špici, nepodařilo se mu ale vybrat firmu, která by práce za přijatelné náklady provedla. Dodavatel tehdy nabízel cenu deset milionů korun. Při další soutěži před třemi lety by odbahnění vyšlo zhruba na 25 milionů korun, proto ho město opět odložilo.
reklama