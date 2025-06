Pardubice: Legislativní změny by mohly zamezit obnovení spalovny v Rybitví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Město Pardubice se zatím nepustí do soudního řízení, aby zabránilo obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví nedaleko krajského města. Odpadová firma o něj usiluje od roku 2006 a má od předloňska kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA). Podmínky jsou ale tak přísné, že bude jen velmi obtížné je splnit. To je pro město naděje, že se investice neuskuteční. ČTK to řekl primátora Jan Nadrchal (ANO).Dlouholeté snahy Pardubic a okolních obcí, aby spalovna nevznikla, jdou po dvou liniích. Samosprávy podávají k řízením výhrady a k tomu usilují o to, aby se změnila legislativa a firmy by už například nemohly do nekonečna žádat o posudek EIA. Minulý týden o tom jednal Senát, který může vyzvat vládu k tomu, aby se legislativními změnami zabývala.

"Senát na našem příkladu začal otevírat možnost změny v legislativním procesu, což nám dává naději, že když k nim dojde, i nám to pomůže v boji proti spalovně," řekl Nadrchal.

Společnost AVE CZ musí získat integrované povolení a stavební povolení. Má kladný posudek EIA od ministerstva životního prostředí, ale s podmínkami. "Některé podmínky jsou zvláštní, protože jsou až ve zkušebním provozu. Při jejich nesplnění by mohli dostat pokutu pár set tisíc a vesele fungovat dál, což rozhodně nechceme," řekl Nadrchal.

K tomu firma například musí podle podmínek rozšířit silnici ke spalovně, komunikace patří obci Rybitví a ta to nepovolí, protože se spalovnou nesouhlasí. "Také mají vysadit v okolí hodně stromů, ale nemají na to pozemky. Považuji to za podmínky, které jsou obtížně splnitelné. Všechny podmínky, které závisí na dohodě s obcí Rybitví, jsou pro ně zapovězeny," řekl Nadrchal.

Město teď vyčkává, co bude dál a je s obcemi připravené podávat další námitky. Pokud nebude zbytí, půjde i soudní cestou. Napadnout výsledky EIA by ale nyní nejspíš nebylo efektivní, dodal primátor.

Spalovna v Rybitví má podle dokumentace zpracovávat až 20 000 tun nebezpečného odpadu ročně. Stát by měla necelých 100 metrů od zásobníků metanu a 300 metrů od rodinných domů. Spalovna je odstavená od roku 2004 a původně patřila společnosti Synthesia. Město Pardubice v minulosti jednalo o odkupu areálu, zastupitelé ale neschválili 30 milionů korun z rozpočtu na zaplacení projednávané ceny.

