Pardubice navrhly odkup odstavené spalovny, investor nesouhlasí

Představitelé Pardubic se sešli s investorem, který chce obnovit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví. Radnice navrhuje odkup areálu a tím i zrušení projektu, firma AVE CZ odpadové hospodářství s tím nesouhlasí. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO). Projekt modernizace spalovny Rybitví magistrát nechce. Šanci koupit areál mělo město v roce 2017.

"Bylo to první jednání. Určitě se sejdeme znovu. První výstup je, že prodávat nechtějí. Nečekal jsem, že řeknou ne, čekal jsem ale, že si řeknou výrazně víc než v roce 2017," řekl Nadrchal.

Kupní cena za areál v roce 2017 byla 35 milionů korun. Zastupitelé odkup schválili. Pak ale při hlasování o změně rozpočtu neměl návrh dvakrát dost hlasů a neprošel. Proti byla tehdy opoziční ODS, cena se jí zdála vysoká. Stejnou sumu by pak stála sanace areálu.

Firma usiluje o kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA, v úterý k tomu bylo veřejné projednání. Konalo se on-line, což samosprávy i jednotlivci rozporovali. Prosazovali prezenční setkání v aréně, kterého by se mohlo zúčastnit víc lidí, v roce 2009 při prvním projednání tam bylo 5000 lidí. Ministerstvo životního prostředí se tentokrát rozhodlo pro on-line schůzi z důvodu pandemické situace. Město Pardubice zvažuje, že rozhodnutí ministerstva pořádat setkání on-line, napadne soudně.

"Posílali jsme na ministerstvo životního prostředí oficiální dopis s námitkou, musí se ní vypořádat. A pokud bude nejhůř, půjdeme soudní cestou. Nenapadli jsme to jenom my," řekl Nadrchal.

Připomínky zahrne zpracovatel do posudku, stanovisko by ministerstvo mohlo vydat v létě. "Musíme definitivně tuhle hrozbu zastavit," řekl opoziční zastupitel František Brendl (Pardubice společně). Minulé volební období byl s primátorem Martinem Charvátem (ANO) předkladatelem návrhu odkupu spalovny.

"Určitě není prohráno, budeme bojovat dál. Ale kdyby se to tenkrát koupilo, bylo by to vyřešené," řekl Nadrchal.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Lejhance (Pardubáci společně) lze investorovi znepříjemnit plány tím, že příjezdové cesty vlastní i samosprávy. Jednou z nich je obec Rybitví, řekl Lejhanec. "Je možnost osadit tam nějaké dopravní značení a znepříjemnit jim to. Ale to jsou záležitosti v případě, že projdou posudkem EIA, to nemůžeme předjímat," dodal Nadrchal.

Spalovna v letech 1995 až 2004 patřila chemičce Synthesia. Zařízení nesplňovalo limity, proto ji odstavila. V roce 2006 ji koupila firma AVE CZ odpadové hospodářství. Ta zatím neúspěšně usiluje o modernizaci a zvýšení kapacity. Petici proti spalovně nebezpečných odpadů v minulosti podepsalo téměř 50 000 lidí. Podle Nadrchala by bylo vhodné spustit petici další.

"Dohodneme se s obcemi na dalším postupu, plus se řeší, že by se obnovila petice proti spalovně. Ministerstvo vnitra vytvořilo portál pro elektronické petice, i s tím chceme pracovat. Dál chci jednat se společností AVE," řekl Nadrchal.

