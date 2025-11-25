https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-planuji-novou-tridici-linku-naklady-dosahnou-240-milionu-korun
Pardubice plánují novou třídicí linku, náklady dosáhnou 240 milionů korun

25.11.2025 08:13 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | svyatoslavlipik / Depositphotos
Služby města Pardubic (SmP) chtějí v příštím roce co nejdřív vyhlásit výběrové řízení na novou halu s třídicí linkou na odpad. Vzniknout má v Dražkovicích. Po dokončení obslouží oblast se 100 000 obyvateli. Předpokládané náklady jsou 240 milionů korun. ČTK to řekl ředitelka městské firmy Klára Sýkorová.
 
"V rámci čtvrtého kvartálu bychom se to měli dozvědět, jestli jsme získali dotaci. To znamená, že se to dozvíme brzy. Pak můžeme vyhlásit výběrové řízení. Předpokládané náklady jsou 240 milionů korun, dotace jsou přes 57 milionů korun," uvedla Sýkorová.

Třídicí linka by měla být hotová v roce 2028, dřív to podle Sýkorové nebude možné stihnout. "Už koordinace dodavatele stavby a dodavatele technologie bude mimořádně náročná. Nepředpokládám, že bychom to vybudovali výrazně rychleji. V republice zatím neexistuje třídicí linka těchto parametrů, která by obsluhovala aglomeraci čítající 100.000 obyvatel," řekla Sýkorová.

Nová hala je součástí plánovaného Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO). Společnost SmP - Odpady na něm spolupracuje s Chrudimí a společností UGI Pardubice. Cílem je vytvořit první regionální centrum cirkulární ekonomiky, které bude zpracovávat odpad z území Chrudimska a Pardubicka.

Vytříděný materiál bude firma prodávat koncovým zpracovatelům za tržní ceny. Z nich vzniknou finální výrobky pro stavební a obalový průmysl. "Nebudeme v područí odpadových firem, co se týká doseparování vytříděných složek odpadu. Budeme s prvky nakládat sami a mělo by to pro město být výhledově výhodnější řešení," řekla Sýkorová.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

