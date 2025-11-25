Pardubice plánují novou třídicí linku, náklady dosáhnou 240 milionů korun
Třídicí linka by měla být hotová v roce 2028, dřív to podle Sýkorové nebude možné stihnout. "Už koordinace dodavatele stavby a dodavatele technologie bude mimořádně náročná. Nepředpokládám, že bychom to vybudovali výrazně rychleji. V republice zatím neexistuje třídicí linka těchto parametrů, která by obsluhovala aglomeraci čítající 100.000 obyvatel," řekla Sýkorová.
Nová hala je součástí plánovaného Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO). Společnost SmP - Odpady na něm spolupracuje s Chrudimí a společností UGI Pardubice. Cílem je vytvořit první regionální centrum cirkulární ekonomiky, které bude zpracovávat odpad z území Chrudimska a Pardubicka.
Vytříděný materiál bude firma prodávat koncovým zpracovatelům za tržní ceny. Z nich vzniknou finální výrobky pro stavební a obalový průmysl. "Nebudeme v područí odpadových firem, co se týká doseparování vytříděných složek odpadu. Budeme s prvky nakládat sami a mělo by to pro město být výhledově výhodnější řešení," řekla Sýkorová.
