Pardubice získají až milion korun na úklid cigaretových nedopalků

Město Pardubice uzavírá smlouvu se společností Nevajgluj. Díky tomu může získat až milion korun ročně na úklid cigaretových nedopalků, kterých je po městě velké množství. Tabákové společnosti podle nového zákona musí úklid financovat. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO)."My doložíme, kolik jsme vynaložili za úklid nedopalků, a prostředky se nám vrátí. Může to být až milion za rok. Systém budou financovat příspěvky výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh," řekla Klčová.

Lokalit, kde je velké množství odhozených dokouřených cigaret, je v Pardubicích několik. Jsou u vlakového nádraží, na třídě Míru nebo kolem bytových domů a laviček. "Je to opravdu velký problém na spoustě lokací. U bytových domů posedávají skupinky mladých lidí a kouří. Byť je vedle koš, tak je to nezajímá," řekl vedoucí městského odboru údržby majetku Ladislav Štipák.

Na uklízení nedopalků má město vyčleněného pracovníka Michala Bureše. Má pojízdný vysavač s odpadní nádobou, kterou denně naplní nedopalky až do tři čtvrtě kapacity. "Člověk se u toho nachodí a nadře. Jednou rukou vedu vysavač, druhou vysávám. Je to fyzicky náročná práce, pár lidí to dělalo, a odešlo. K zašlapaným vajglům se musím ohnout a vydloubat je šroubovákem," řekl Bureš.

Někdy je to podle Bureše skoro marná práce. Když uklízí u nádraží a vrací se po nějaké době zpátky, místo už je zase znečištěné, jako by tam vůbec nebyl a nepracoval. "Lidi u nás jsou takhle vychovaní. Jinde by dostali pokutu a městská policie dělá, jako že nic nevidí. Nejhorší situace je na nádraží. Na podzim mi to bere vysavač i s listím, tak naplním dvě nádoby, teď když je čisto, tak to je klidně tři čtvrtě nádoby vajglů za den," uvedl.

Nedopalky znečišťují životní prostředí, protože se filtry mohou rozkládat až 15 let a do okolí uvolňují mikroplasty. Přijetím zákona o jednorázových plastech vznikly výrobcům tabákových výrobků s filtrem nové povinnosti. Mezi ně patří právě úhrada nákladů za úklid nedopalků, které s tím mají obce a města.

Proto vznikla akciová společnost Nevajgluj, která loni v říjnu od ministerstva životního prostředí získala oprávnění k provozování kolektivního systému. Kromě financování úklidu bude mít na starosti osvětovou činnost, uvedl vedoucí městského odboru životního prostředí Miroslav Míča.

