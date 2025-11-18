Pařížská dohoda o klimatu selhává kvůli chybějící politické vůli, řekl papež
Hlava katolické církve neoznačila aktéry, kteří nemají dostatek politické vůle řešit klimatické problémy. Letos však poprvé na klimatickou konferenci OSN nevyslala svou delegaci americká vláda a americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení od pařížské dohody.
Klimatické hrozby už nejsou pro část lidstva vzdálené. "Jeden člověk ze tří žije v situaci velkého ohrožení kvůli těmto klimatickým změnám," uvedl papež. Nebrat v úvahu tyto lidi podle Lva XIV. znamená "odpírat naše společné lidství".
Současný papež pokračuje v silných ekologických apelech, které patřily k hlavním rysům působení jeho předchůdce papeže Františka. Nynější papež, který se narodil ve Spojených státech, také dobře zná situaci v Latinské Americe, neboť řadu let působil jako kněz a biskup v Peru.
