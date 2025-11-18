https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/parizska-dohoda-o-klimatu-selhava-kvuli-chybejici-politicke-vuli-rekl-papez
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pařížská dohoda o klimatu selhává kvůli chybějící politické vůli, řekl papež

18.11.2025 12:35 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | m.iacobucci.tiscali.it / Depositphotos
Pařížská dohoda o klimatu selhává, protože k jejímu plnění některým státům a aktérům chybí politická vůle. V noci na dnešek to papež Lev XIV podle médií řekl ve videovzkazu určeném klimatické konferenci COP30 v brazilském Belému. Papež také vyzval k důraznějším ekologickým činům.
 
Pařížskou dohodu papež označil ve svém projevu k dalším zástupcům církví "za nejsilnější nástroj pro ochranu lidí a planety". V roce 2015 se státy v dohodě zavázaly, že udrží oteplení ve srovnání s předprůmyslovou érou do dvou stupňů a budou se snažit, aby růst teplot nepřesáhl 1,5 stupně. "Neselhává dohoda, ale selháváme my v naší odezvě. To, co chybí, je politická vůle některých," uvedl papež. Lev XIV. tak vyzval k důraznějším klimatickým činům ze strany států, které podle něj povedou k "silnějším a spravedlivějším ekonomickým systémům".

Hlava katolické církve neoznačila aktéry, kteří nemají dostatek politické vůle řešit klimatické problémy. Letos však poprvé na klimatickou konferenci OSN nevyslala svou delegaci americká vláda a americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení od pařížské dohody.

Klimatické hrozby už nejsou pro část lidstva vzdálené. "Jeden člověk ze tří žije v situaci velkého ohrožení kvůli těmto klimatickým změnám," uvedl papež. Nebrat v úvahu tyto lidi podle Lva XIV. znamená "odpírat naše společné lidství".

Současný papež pokračuje v silných ekologických apelech, které patřily k hlavním rysům působení jeho předchůdce papeže Františka. Nynější papež, který se narodil ve Spojených státech, také dobře zná situaci v Latinské Americe, neboť řadu let působil jako kněz a biskup v Peru.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Politická mapa světa s eurobankovkami a bleskem . Foto: Depositphotos Německo pošle 60 milionů eur do klimatického fondu. Na konferenci v Belému vystoupil i český ministr Hladík Foto: Fakta o klimatu Nový online kurz Dekarbonizujeme Česko. Přehledně, lidsky a podle dat COP30 Foto: Depositphotos V brazilském Belému se uskutečnil pochod za klima

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist