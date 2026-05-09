https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/park-zahradky-v-praze-9-se-rozsiril-o-byvalou-zahradkarskou-kolonii
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Park Zahrádky v Praze 9 se rozšířil o bývalou zahrádkářskou kolonii

9.5.2026 15:40 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin LaBar / Flickr
Bývalá zahrádkářská kolonie v Praze 9 podél říčky Rokytky je otevřena pro veřejnost. Město odstranilo na pozemcích nebezpečné stavby, vyklidilo několik tun odpadu a strhlo ploty. O uklizené území se rozšířil park Zahrádky. ČTK o tom informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.
 
"V opuštěné kolonii u parku se dřív hromadily odpadky a lidé se kolem necítili bezpečně," uvedl radní Adam Zábranský. Záměrem podle něj nebylo jen bývalou kolonii srovnat se zemí. "Uvědomujeme si, jak je tenhle kus přírody uprostřed města cenný,“ dodal.

Směnu městských pozemků s církví schválilo pražské zastupitelstvo v červnu 2025. Reagovalo tak na petici místních obyvatel za zachování parku. Hned jak hlavní město pozemky získalo do vlastnictví, začalo s jejich proměnou na park.

Při úklidu a demolici se podařilo zachránit staré ovocné stromy jako útočiště pro ohrožený hmyz. Vyhovující chatky město hodlá zachovat a pronajmout například komunitnímu centru či skautské klubovně.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Půda s kapkou vody Foto: Antonio Jordán Imaggeo Sehnat půdu v Praze není pro malé farmáře problém, chybí jim metodika Vltava v Praze Foto: Depositphotos Praha dá na projekty zlepšující životní prostředí 44 milionů korun, více než loni Uzávěr plavebního kanálu Troja Foto: PVS Praha získala ocenění za projekt definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist