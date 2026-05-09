Park Zahrádky v Praze 9 se rozšířil o bývalou zahrádkářskou kolonii
9.5.2026 15:40 | PRAHA (ČTK)
Směnu městských pozemků s církví schválilo pražské zastupitelstvo v červnu 2025. Reagovalo tak na petici místních obyvatel za zachování parku. Hned jak hlavní město pozemky získalo do vlastnictví, začalo s jejich proměnou na park.
Při úklidu a demolici se podařilo zachránit staré ovocné stromy jako útočiště pro ohrožený hmyz. Vyhovující chatky město hodlá zachovat a pronajmout například komunitnímu centru či skautské klubovně.
