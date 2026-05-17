Pražští vodohospodáři plánují fotovoltaiku na 73 objektech
Instalace elektráren je podle Hrozy významným krokem k energetické soběstačnosti vodohospodářské infrastruktury v Praze. "Zde vyrobenou energii tu využijeme a nebudeme ji muset kupovat, takže to bude úspora nejen finanční, ale samozřejmě i v šetrnosti k životnímu prostředí," uvedl Hroza.
Elektrárny, které plánuje PVS instalovat v nejbližší době, umístí do areálů s větší využitelnou plochou. Půjde například o areál v Hrdlořezích, na Ládví a v Jesenici. Přebytečnou energii chce díky sdílení energie využívat v provozech s vyšší spotřebou elektřiny, například v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči. Fotovoltaická elektrárna má vzniknout i přímo v areálu ÚČOV na nové vodní lince. PVS využije panely v zelené barvě, aby nerušily výhledy z Troji.
Městská firma PVS se stará o celou vodohospodářskou síť v metropoli, zajišťuje její obnovu a rozvoj. Distribuci vody zajišťuje firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou vlastní ze 49 procent PVS a zbylých 51 procent má francouzská Veolia. PVK platí PVS nájem, letos to mají být necelé čtyři miliardy korun. Po roce 2028, kdy PVK skončí smlouva na pronájem infrastruktury, plánuje město odkoupit i zbylý podíl a celé vodohospodářství v metropoli ovládnout.
