Pražští vodohospodáři plánují fotovoltaiku na 73 objektech

17.5.2026 11:21 | PRAHA (ČTK)
Fotovoltaická elektrárna má vzniknout i přímo v areálu ÚČOV na nové vodní lince. PVS využije panely v zelené barvě, aby nerušily výhledy z Troji.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Pražští vodohospodáři chtějí v příštích čtyřech letech osadit fotovoltaickými elektrárnami 73 svých objektů. Dokončili devátou elektrárnu na vodojemu Laurová v Praze 5. Ročně vyrobí necelých 95 megawatthodin (MWh) energie, což pokryje asi pětinu spotřeby areálu. Její vybudování stálo 7,7 milionu korun. Novinářům to řekli náměstek primátora Michal Hroza (TOP 09) a předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Pavel Válek.
 
"Dlouhodobé plány PVS počítají s několika etapami realizace fotovoltaických elektráren s investičními náklady jednotlivých etap v rozmezí 150 až 300 milionů korun bez DPH. V cílovém roce 2030 plánujeme instalaci fotovoltaických elektráren na 73 objektech vodohospodářské infrastruktury," řekl Válek. Doplnil, že tyto elektrárny by měly vyrobit přibližně 19 000 MWh energie.

Instalace elektráren je podle Hrozy významným krokem k energetické soběstačnosti vodohospodářské infrastruktury v Praze. "Zde vyrobenou energii tu využijeme a nebudeme ji muset kupovat, takže to bude úspora nejen finanční, ale samozřejmě i v šetrnosti k životnímu prostředí," uvedl Hroza.

Elektrárny, které plánuje PVS instalovat v nejbližší době, umístí do areálů s větší využitelnou plochou. Půjde například o areál v Hrdlořezích, na Ládví a v Jesenici. Přebytečnou energii chce díky sdílení energie využívat v provozech s vyšší spotřebou elektřiny, například v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči. Fotovoltaická elektrárna má vzniknout i přímo v areálu ÚČOV na nové vodní lince. PVS využije panely v zelené barvě, aby nerušily výhledy z Troji.

Městská firma PVS se stará o celou vodohospodářskou síť v metropoli, zajišťuje její obnovu a rozvoj. Distribuci vody zajišťuje firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou vlastní ze 49 procent PVS a zbylých 51 procent má francouzská Veolia. PVK platí PVS nájem, letos to mají být necelé čtyři miliardy korun. Po roce 2028, kdy PVK skončí smlouva na pronájem infrastruktury, plánuje město odkoupit i zbylý podíl a celé vodohospodářství v metropoli ovládnout.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
