https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pokutu-za-fiakry-na-staromestskem-namesti-definitivne-potvrdil-ustavni-soud
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pokutu za fiakry na Staroměstském náměstí definitivně potvrdil Ústavní soud

13.5.2026 12:12 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steve Jurvetson / Flickr
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost firmy, která na Staroměstském náměstí nabízela turistům jízdy fiakrem i v době, kdy už to pražský tržní řád neumožňoval. Magistrát jí za přestupek z léta 2023 vyměřil pokutu 10 000 korun. Rozhodnutí potvrdily správní soudy. ÚS nyní stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Tržní řád dovoloval provoz fiakrů jen do konce roku 2022, koňská spřežení s turisty se však v centru Prahy pohybovala i později.
 
Firma ve stížnosti poukazovala hlavně na to, že i po změně tržního řádu má na Staroměstském náměstí platně pronajatý pozemek. Město prý postupovalo nestandardně, tržním řádem se snažilo nájemní smlouvu obejít, protože ji nebylo schopné vypovědět.

ÚS ale konstatoval, že existence soukromoprávního vztahu v podobě nájemní smlouvy nezbavuje firmu povinnosti řídit se veřejnoprávní regulací. "Pokud by měl mít soukromoprávní vztah přednost před veřejnoprávní regulací, ztrácela by tato regulace do značné míry smysl," stojí v usnesení.

Nejvyšší správní soud už dříve ve stejné věci konstatoval, že tržní řád neporušuje zákaz svévole a nepředstavuje ani zneužití pravomoci. Legitimním cílem změny byla ochrana veřejného prostoru a bezpečnosti v historickém jádru města. Obce mají při schvalování tržního řádu poměrně širokou míru uvážení s ohledem na místní poměry.

Vzhledem k vyřazení z tržního řádu je provozování fiakrů v Praze od roku 2023 prakticky zakázané. Letos v lednu pražské zastupitelstvo projednalo dvě petice, které se týkaly fiakrů. Jedna byla pro zákaz povozů tažených koňmi, druhá proti němu. Zastupitelstvo vzalo obě petice na vědomí, žádné usnesení neschválilo.

Kritici fiakrů argumentují tím, že koně trpí horkem i pohybem na tvrdé dlažbě, navíc musejí vdechovat zplodiny z výfuků aut. Zastánci naopak zdůrazňují, že o koně je dobře postaráno a jízda kočárem v centru města má tradici.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
holub Foto: sanjiv nayak Unsplash Praha 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci Kvetoucí třešeň Foto: Martin LaBar Flickr Park Zahrádky v Praze 9 se rozšířil o bývalou zahrádkářskou kolonii Půda s kapkou vody Foto: Antonio Jordán Imaggeo Sehnat půdu v Praze není pro malé farmáře problém, chybí jim metodika

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist