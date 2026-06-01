Praha dá letos do vodárenské infrastruktury obdobně jako loni
Na již zahájené stavby má jít letos 2,04 miliardy korun, z toho 1,21 miliardy se bude týkat vodovodů, 420,8 milionu kanalizací a zbylé peníze jsou určeny na investice do čistíren odpadních vod. Nově zahajované stavby vyjdou na asi 1,39 miliardy korun, přičemž 600 milionů z celkové částky budou stát vodárenské stavby, 602 milionů kanalizační stavby a zbytek opět zamíří do čistíren.
Další peníze zamíří na přípravu investic, zabezpečení, nákup strojů a technologií nebo instalaci fotovoltaiky. Loni městská firma plánovala investovat do vodohospodářské infrastruktury 4,32 miliardy korun, což bylo meziročně o zhruba miliardu a půl více.
Zastupitelé v únoru 2022 schválili strategii do roku 2028, podle které bude město navyšovat meziročně vodné a stočné o dvě procenta nad inflaci. Důvodem je nutnost platit investice do infrastruktury, zejména finančně velmi náročnou modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV).
V té PVS plánuje letos na podzim zahájit modernizaci takzvané staré vodní linky za 4,78 miliardy korun bez DPH, v minulosti tam již město nechalo postavit novou linku za více než sedm miliard korun. Město chce v areálu ÚČOV také vybudovat zařízení, které umožní využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.
Stoprocentním vlastníkem PVS je hlavní město a firma má na starosti vodohospodářskou síť. Vodu v metropoli distribuují PVK, jejichž většinovým vlastníkem je francouzská Veolia a menšinovým Praha. PVK mají do roku 2028 od PVS pronajatou síť, poté je v plánu odkup zbylého podílu ve firmě městem.
