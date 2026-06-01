Praha ocenila nejlepší inovace pro město. Vítězem soutěže Nakopni Prahu 2026 se stal projekt Praha ve stínu

1.6.2026 11:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Pražský inovační maraton Nakopni Prahu 2026 zná své vítěze. Slavnostní finále 7. ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 27. května večer v prostorách Next Zone Smíchovské střední průmyslové školy. Odborná porota během finálového večera ocenila projekty, které přinášejí inovativní řešení pro lepší a udržitelnější život v hlavním městě.
 
První místo letos získal projekt Praha ve stínu, který reaguje na dopady klimatických změn ve městě a zaměřuje se na práci se stínem ve veřejném prostoru. Pomocí dat a analýz pomáhá identifikovat místa, kde v Praze chybí ochrana před přehříváním, a navrhuje opatření pro příjemnější a zdravější městské prostředí.

„Letošní finalisté znovu ukázali, že v Praze vznikají nápady se skutečným potenciálem zlepšovat každodenní život obyvatel města. Projekty reagují na aktuální výzvy, jako jsou klimatická změna, udržitelnost nebo efektivní využívání technologií. Jsem rád, že Nakopni Prahu dlouhodobě propojuje aktivní lidi s městem a pomáhá inovativním nápadům dostat se blíž k realizaci,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace.

Druhé místo obsadil projekt SUNIO zaměřený na efektivnější využívání solární energie v městském prostředí a podporu udržitelné energetiky. Třetí místo poté získal projekt Městské holubníky, který přináší humánní řešení regulace městské populace holubů prostřednictvím systému městských holubníků inspirovaného zahraničními metropolemi.

„Je pro nás všechny inspirující sledovat, jak se týmy během několika málo měsíců posouvají od prvotních nápadů ke konkrétním a promyšleným řešením. Letošní ročník tak opět potvrdil vysokou kvalitu projektů i obrovské nasazení všech soutěžících. V OICT se snažíme vytvářet prostředí, kde mohou podobné inovace vznikat, rozvíjet se a nacházet reálné uplatnění v městském prostředí,“ uvádí Luboš Kratochvíl, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která inovační maraton společně s hlavním městem organizuje.

Speciální cenu za nejlepší prezentaci získal projekt TrAImoji – AI průvodce městem, který využívá umělou inteligenci pro interaktivní objevování města a usnadnění orientace návštěvníků i obyvatel Prahy.

Do letošního ročníku Nakopni Prahu se přihlásilo 47 týmů sdružujících více než stovku inovátorů, studentů, odborníků i kreativců. Soutěžící během několika týdnů rozvíjeli své projekty za podpory mentorů, odborníků a partnerů programu. Cílem inovačního maratonu je podporovat vznik řešení, která pomohou rozvíjet Prahu jako moderní, udržitelné a technologicky vyspělé město.

Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
