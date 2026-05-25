https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-letos-a-pristi-rok-na-dotacich-v-programu-cista-energie-rozdeli-50-mil.kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Praha letos a příští rok na dotacích v programu Čistá energie rozdělí 50 milionů

25.5.2026 16:22 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Le Kizz / Flickr.com
Praha letos a v příštím roce rozdělí na dotacích v programu Čistá energie dohromady 50 milionů korun, podobně jako v minulých letech. Pokračování projektu dnes schválili pražští radní. Program nově podpoří vedle ekologického vytápění také opatření zaměřená na zmírnění dopadů klimatických změn, například zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Město na dotacích od roku 1994, kdy program spustilo, vyplatilo přes 730 milionů korun.
 
V letošním roce má Praha na program vyčleněno 25 milionů korun, stejná částka je plánována také pro rok 2027. Cílem projektu je podpořit úspory energií, zlepšit kvalitu ovzduší a zmírnit dopady klimatických změn.

Program je rozdělen do dvou skupin. První je určena pro majitele rodinných domů, bytů a rekreačních objektů, druhá pro bytové domy. Podporu mohou žadatelé získat například na instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů, zelených střech, akumulačních nádrží na dešťovou vodu nebo další opatření zvyšující energetickou úspornost a odolnost budov vůči klimatickým změnám. Zájemci o podporu mohou své žádosti podávat od letošního 1. července do 31. srpna 2027.

Program podle magistrátu za dobu své existence podpořil ekologické vytápění ve více než 58.000 bytových jednotkách. V posledních letech se jeho zaměření postupně rozšiřovalo tak, aby víc odpovídal aktuálním potřebám v energetice a klimatu, a kromě úspor energií začal víc zohledňovat i opatření reagující na sucho, vedra nebo přívalové deště.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Foto: Zdeňka Kováříková Ekolist.cz Pražští vodohospodáři plánují fotovoltaiku na 73 objektech Muž se psem Foto: pixabay Praha plánuje vybudovat v Holešovicích místo parkoviště psí hřiště Demolice komínu v Teplárně Michle Foto: Veolia Energie Praha přišla o svou šestou nejvyšší stavbu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist