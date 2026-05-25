Praha letos a příští rok na dotacích v programu Čistá energie rozdělí 50 milionů
Program je rozdělen do dvou skupin. První je určena pro majitele rodinných domů, bytů a rekreačních objektů, druhá pro bytové domy. Podporu mohou žadatelé získat například na instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů, zelených střech, akumulačních nádrží na dešťovou vodu nebo další opatření zvyšující energetickou úspornost a odolnost budov vůči klimatickým změnám. Zájemci o podporu mohou své žádosti podávat od letošního 1. července do 31. srpna 2027.
Program podle magistrátu za dobu své existence podpořil ekologické vytápění ve více než 58.000 bytových jednotkách. V posledních letech se jeho zaměření postupně rozšiřovalo tak, aby víc odpovídal aktuálním potřebám v energetice a klimatu, a kromě úspor energií začal víc zohledňovat i opatření reagující na sucho, vedra nebo přívalové deště.
